Unha distracción co móbil causou o accidente no que foi atropelada Violeta Hernández, ciclista do Farto

Violeta Hernández, corredora do Team Farto - Kiroot que sufriu un atropelo mentres adestraba o pasado mércores en Molina de Segura,"recupérase favorablemente".

Así o confirma o club pontevedrés explicando que debido ás lesións sufridas "afrontou unha dobre intervención cirúrxica: a mesma noite unha cirurxía facial para tratar lesións diversas no rostro e o pómulo, e na tarde do xoves para tratar a fractura de radio no seu pulso esquerdo".

A ciclista conta tamén numerosos traumatismos por todo o corpo, pero polo menos as probas médicas ás que foi sometida a maiores para descartar lesións internas ou de maior consideración ofreceron un resultado satisfactorio.

En canto ás causas do accidente, avanza o Farto, a falta de coñecer o atestado completo das forzas de seguridade, que a condutora responsable, con aproximadamente un ano de experiencia co carné de conducir, "tería admitido terse distraído manipulando un teléfono móbil".

A condutora permaneceu en todo momento no lugar do accidente.

Xunto a Violeta Hernández circulaban outros dous ciclistas, sendo a corredora do Farto a segunda da fila. Un deles resultou ileso, e o outro sufriu fracturas nunha perna.

A corredora, afirma o seu equipo, "sente optimista e con ganas de iniciar o proceso de recuperación", coa previsión de poder recibir a alta hospitalaria nos próximos días.

Violeta agardaba participar en próximas datas no Campionato de España de Gravel, e no seu calendario estaban programadas varios voltas UCI en xuño, así como a cita da Copa de España en Murcia.