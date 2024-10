Sentida homenaxe no Centro Galego de Tecnificación Deportiva ao pontevedrés Pablo Hinojar.

Deportistas, adestradores e persoal do centro gardaron este luns un emotivo minuto de silencio en memoria do técnico pontevedrés, falecido de maneira repetina o sábado 26 de outubro.

Todos se xuntaron na bancada da pista de atletismo para mostrar o seu pesar pola terrible noticia.

En primeira fila atopábanse os deportistas da sección de ximnasia, e en especial os do Club Ximnasia Pontevedra.

Todos encabezados por unha ximnasta á que lle uniu unha relación moi especial, Melania Rodríguez, á que Hinojar converteu en campioa do Mundo de dobre minitramp, entre outros moitos logros.

Minuto de silencio na memoria de Pablo Hinojar non CGTDXunta de Galicia

"Era un home importante para o deporte galego, e particularmente para a súa ximnasia", explicou o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, presente no acto.

"Un home autodidacta, que empezou na praia, fundador do Ximnasia Pontevedra alá polo ano 2004 e que compatibilizou o posto de seleccionador nacional en varias disciplinas como adestrador do CGTD desde que introducimos a ximnasia en 2016", sinalou o representante do deporte galego.

Cabe destacar que o goberno autonómico anunciou que Pablo Hinojar será condecorado proximamente coa distinción ao mérito deportivo da Xunta de Galicia, a título póstumo.