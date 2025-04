Empate agridoce do Arosa e derrota crucial do Villalonga

BOIRO 1-1 AROSA

O Arosa rescatou un punto ante o Boiro, pero non puido aproveitar as picadas de Alondras e Sarriana, dous dos seus rivais directos na loita polo play-off

Os arlequinados, que buscaban deixar atrás as malas sensacións e esquecer a derrota do pasado fin de semana no derbi ante o Villalonga, non puideron pasar do empate.

O Boiro adiantouse no marcador no minuto 17, grazas a un gol de Juanma, pero a reacción dos visitantes non se fixo esperar, e Martín Diz igualou o encontro dous minutos despois.

A pesar dos intentos de ambos os equipos de facerse co tres puntos, o marcador non se moveu na segunda parte, deixando ao Arosa cun sabor agridoce.

O empate, sumado á igualada do Alondras e a derrota da Sarriana, deixa ao os de Vilagarcía sextos con 44 puntos, a cinco da quinta praza.

VILLALONGA 0-1 VALLADARES

Pola súa banda, o Villalonga sufriu unha dolorosa derrota ante o Valladares nun duelo crucial pola permanencia.

Os de San Pedro, a pesar de chegar á cita coa moral polas nubes despois de superar ao Arousa, non foron capaces de superar un equipo vigués que sumou tres puntos vitais grazas a un solitario gol de Miguel Freiria no minuto 17.

Esta derrota deixa ao equipo de Sanxenxo penúltimo con 26 puntos, mentres a loita por manter a categoría apértase aínda máis cun quíntuplo empate a 30 puntos entre Boiro, Somozas, Barbadás, Valladares e Viveiro. Arteixo (29 puntos), Villalonga (26) e Betanzos (18) pechan a clasificación.