A encrucillada europea do TM Monte Porreiro: "Poderemos acudir? O tempo dirá"

A folla de ruta do Tenis de Mesa Monte Porreiro non cambiou, e tras finalizar con nota alta a súa tempada ten claro que non vai a comprometer a súa viabilidade por competir a nivel internacional.

Xa o tentou no pasado, e os números non cadraban, por iso manteñen que o primeiro é que "non queremos comprometer o orzamento".

Con todo, co seu sexto posto na Superdivisión Masculina o Visit Pontevedra conseguiu por terceira campaña consecutiva un billete para competir en Europa, e o que non quere é renunciar antes de tempo ao premio que gañaron con moita suor.

"Poderemos acudir? O tempo dirá, pero nós cumprimos", asegura o club pontevedrés.

Fixérono ademais "no que quizais foi o ano con máis nivel da máxima categoría do tenis de mesa dos últimos anos", afirman.

Por todo iso, confirma Nando Álvarez como director deportivo do club, miran cara ao seu futuro europeo "co reto de poder disputala".

Para conseguilo deben lograr incrementar o seu orzamento, polo que a conta atrás na busca de recursos comezou.

De non alcanzar o obxectivo "é moi probable que renunciemos", xa que o máis importante para o Tenis de Mesa Monte Porreiro será seguir dedicando os seus recursos a unha canteira que goza de moi boa saúde.