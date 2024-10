O equipo español de tríatlon olímpico establece a súa base en Pontevedra

A elite do tríatlon español establécese en Pontevedra.

O chamado Team España Elite, un grupo de adestramento no que participará o groso do equipo nacional de tríatlon olímpico, traballará a partir de agora na Boa Vila.

Farao ás ordes de Javier Gómez Noya na súa nova faceta de adestrador dentro do paraugas do a Federación Española de Tríatlon.

Así o confirmou este luns tras pasar polo Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) o secretario xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, José Ramón Lete.

"Xa tivemos neste ciclo olímpico ao K-4 feminino en Pontevedra, temos unha chea de deportistas e agora o equipo olímpico de tríatlon con Javier Gómez Noya á cabeza vén para Pontevedra. Isto é o que queremos que sexa o CGTD", afirmou o mandatario galego.

A incorporación de Javier Gómez Noya ao equipo técnico da Federación Españoal de Tríatlon foi confirmada a principios do mes de outubro, e xa debutou nas súas novas funcións coincidindo coa Gran Final das Series Mundiais disputadas en Torremolinos.

Este grupo de adestramento de alto nivel poderá usar as instalacións do CGTD no seu día a día, así como outras insfraestructuras da comarca como fixo ao longo de toda a súa carreira o cinco veces campión mundial en modalidade olímpica, un Gómez Noya que tentará agora trasladar toda a súa experiencia e coñecementos a unha nova xeración de deportistas.

Farao ademais, coma sempre, levando o nome de Pontevedra por bandeira.