Espectacular arranque de Jéssica Bouzas en Roland Garros, arroiando a Top-10 Emma Navarro

Brutal posta en escena de Jéssica Bouzas no segundo grand slam do ano, Roland Garros.

A tenista arousá encaraba este luns o seu partido de primeira rolda na que era a súa segunda presenza no cadro final do torneo parisiense, e facíao cun exixente cruzamento fronte a toda unha Top-10.

A rival era a estadounidense Emma Navarro, número nove do ranking mundial e semifinalista do último US Open, ante a que nunca se medira no circuíto internacional.

Jéssica, que crece en escenarios grandes, saltou á pista Suzanne Lenglen, a segunda en importancia en Roland Garros, sen ningún tipo de complexos.

Tanto é así que rompeu o servizo á súa rival no primeiro xogo, e con gran seguridade ao saque sen ceder unha sóla pelota de rotura avanzou con paso firme para pechar a primeira manga cun 'rosco' de 6-0 en apenas 29 minutos.

O partido non cambiou no segundo set, que comezou igual que o primeiro con break de Bouzas ante unha Emma Navarro que comezaba a desesperar.

Todo lle saía á de Vilagarcía, que se disparaba no set até un 5-0 que practicamente sentenciaba o partido. Foron 11 xogos consecutivos a favor ata que a súa opoñente conseguía un break evitando de novo quedar en branco.

Ao final o encontro pechouse cun 6-0 e 6-1 en só 57 minutos de xogo.

Xa en segunda rolda agora Jéssica Bouzas soña con avanzar no cadro, esperando á súa próxima opoñente do duelo entre a estadounidense Robin Montgomery (116 do ranking) e a francesa Diane Parry, convidada pola organización.