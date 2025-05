Svitolina acaba coa resistencia de Jéssica Bouzas na segunda rolda do WTA 1.000 de Roma

Jéssica Bouzas dixo adeus en segunda rolda do WTA 1.000 de Roma, na súa primeira participación no cadro principal do torneo italiano.

A tenista arousá, que no seu primeiro encontro superara á estadounidense Ann Li, non puido repetir este xoves fronte á ucraína Elina Svitolina.

Era un duro exame para Bouzas, que tiña fronte á número 14 do ranking mundial e unha deportista á que non conseguira vencer nos seus enfrontamentos previos, sobre a terra batida de Rouen e a pista rápida de Cincinnati.

O encontro arrincou de maneira positiva para a vilagarciá, que rompeu o servizo da súa rival e dominou os primeiros compases, pero Svitolina foi de menos a máis e terminou levando a manga inicial por 6-4 tras 45 minutos de batalla.

Jéssica Bouzas tentou reaccionar no inicio do segundo set, con dúas opcións de rotura no primeiro xogo, pero non as aproveitou, o que provocou que a súa oponente tomase distancia cun 4-1 que parecía deixar xa poucas opcións.

Con todo fiel ao seu espírito de loita a arousá repúxose con catro xogos consecutivos (4-5) chegando a sacar para igualar o partido, ata que Svitolina reaccionou de novo e terminou sentenciando no tie break (7-6).

O choque concluíu tras 1 hora e 45 minutos de esforzo sobre a cancha do Foro Itálico.

Unha derrota en todo caso que non borra para nada as sensacións de Jéssica Bouzas, capaz de competirlle xa a calquera tenista por moi alto que sexa o seu posto no ranking.