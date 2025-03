A exhibición da Selección Española Absoluta de Natación Artística, aberta ao público e con televisión en directo

O futuro da natación artística española dáse cita desde este venres no Complexo Deportivo Rías do Sur de Ponte Muíños coa celebración do Campionato de España Alevín e Infantil.

Un evento que ten como prato forte a exhibición prevista este sábado 29 de marzo da Selección Española Absoluta, flamante medalla de bronce nos Xogos Olímpicos de París 2024.

Será a terceira parada do 'tour' de exhibicións do equipo nacional, co que pretende achegar a diferentes puntos de España o deporte da natación artística.

Primeiro fixeron parada en Sabadell, despois ofreceron un espectáculo en Valencia e agora é a quenda de Pontevedra cunha cita que espertou gran expectación.

Segundo confirma a Real Federación Española de Natación, esta exhibición coa Selección Española ao completo e con todas as súas rutinas, celebrarase finalmente ás 13.30 horas na piscina olímpica pontevedresa, xusto despois da entrega de medallas das probas celebradas no Campionato de España ao longo desa mañá, coas Figuras, Dúos Mixtos e Rutina Combinada Alevín.

Será un evento aberto ao público e que contará coas cámaras da Televisión de Galicia en directo.

Trátase dun test para o equipo español dirixido por Andrea Fuentes na súa preparación para as próximas competicións internacionais.

O Campionato de España Alevín e Infantil de Natación Artística prolongarase até este domingo 30 de marzo en Rías do Sur.