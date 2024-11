Un gol no último suspiro condena o Marín Futsal ante o Alcantarilla

Dolorosa derrota a vivida polo Marín Futsal este sábado despois de caer por 3-2 no feudo do Alcantarilla. Lola fixo o último tanto do partido a falta de 12 segundos para a conclusión co que deixaba o tres puntos en Murcia.

O partido arrincou cun ritmo frenético por parte de ambos os conxuntos, que realizaron un xogo intenso e rápido co que buscaban facerse co dominio.

Con todo, a pesar de que os dous persoais estaban en busca do gol e gozaban de numerosas e claras oportunidades para facelo, non foi até o minuto 17 cando chegou o primeiro tanto. Erro na saída de balón visitante e gran combinación entre as irmás Pinto e disparo exterior de Anita co que subiu o 1-0.

Despois do paso polos vestiarios, o conxunto marinense saíu disposto a darlle a volta ao choque e puido facelo por medio de Carolina Bravo, pero Ana Romero estivo providencial para evitalo.

Pouco despois, Patri Arruti impediu que Toñi fixese o 2-0, o balón chegou a Gi Portes e esta superou á gardameta por baixo para devolver o empate no minuto 29 de xogo.

Tres minutos despois, Carolina Bravo, tras un espectacular control, deu a volta ao choque anotando o 1-2.

Con todo, a alegría durou pouco no Marín e nunha boa presión por parte do cadro local, Bet Carrasco conseguiu facer o 2-2.

Os dous equipos envorcáronse por completo en busca do gol da vitoria, pero foi o cadro murciano o que, co xogo de cinco e a falta de 12 segundos para a conclusión, anotaba o gol da vitoria por medio de Lola.

