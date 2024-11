Goleada do Atlético Villalonga fronte ao Sporting Feminino

Importante triunfo o conseguido polo Atlético Villalonga FF este domingo a domicilio fronte ao Sporting Feminino.

O conxunto de Sanxenxo goleou 1-4 a un conxunto asturiano que nada puido facer para sacar algo positivo do encontro.

O Villalonga gozou de dúas ocasións moi claras despois dun córner, pero foi pasada a media hora de xogo cando conseguiu abrir a lata por medio deMachado.

Antes do descanso, un gol en propia porta de Natalia deixou encamiñado o partido para as visitantes.

Tras o paso polos vestiarios o equipo asturiano saíu en busca da remontada e nos primeiros minutos gozou dunha gran ocasión coa que puido reducir distancias, pero o disparo de Antía deu na madeira.

As locais seguiron pelexando e, no minuto 55, Valbuena anotou o 1-2 despois dunha gran xogada colectiva.

Con todo, o Atlético Villalonga non quería irse sen o tres puntos de Asturias e pasou a asediar a portaría rival. Carbajal tivo que intervir en varias ocasións para evitar que as visitantes ampliasen a renda.

Nada puido facer, con todo, no minuto 81, cando Amanda fixo o 1-3 que deixou sentenciado o encontro.

Catro minutos despois, Nerea Lombardero acudiu á súa cita co gol e pechou o choque co 1-4 definitivo.

O vindeiro sábado, as pupilas de Edu González recibirán ás 16:30 horas no Novo San Pedro ao Real Oviedo, segundo clasificado con 20 puntos, os mesmos que o líder CE Europa e o Athletic Club B.

Consulta a acta neste enlace