Goleada ante o Móstoles dun Poio Pescamar que se achega á cuarta praza

O Poio Pescamar goleou por 0-6 ao Móstoles e aproveita o tropezo do Alcorcón fronte ao Marín Futsal para quedar a tres puntos da zona de play-off.

O conxunto conserveiro apenas sufriu e con dous goles consecutivos rompeu o equilibrio do encontro.

Primeiro Ale de Paz aproveitou un balón solto en tres cuartos de campo para facer o 0-1, e despois Chuli, a pase de Candea, anotou o 0-2.

Tentou reaccionar o conxunto madrileño tras un tempo morto, pero as vermellas mostráronse moito máis solventes en labores ofensivos.

Así, con tantos de Rocío Molina tras aproveitar un despexe en curto da zaga local, e Candea, culminando unha contra ao segundo pau, encarrilaron o encontro para o Poio.

No segundo tempo o Móstoles arriscou co xogo de cinco e as visitantes aproveitaron para sentenciar cun dobrete de Martita.

O primeiro chegou a porta baleira e o segundo no tramo final tras cazar en boca de gol un disparo afastado de Chuli.

