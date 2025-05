Iván Calvo, primeira renovación do Cisne

O Club Cisne Balonmán iniciou a configuración do seu persoal para a próxima tempada en División de Honra Prata coa renovación de Iván Calvo.

O xogador, que chegou ao Cisne no verán de 2019 procedente do Lavadores, afrontará así a súa sétima campaña vestindo a camiseta branca.

Durante este tempo, Iván Calvo consolidouse como unha peza fundamental na defensa do equipo, achegando solidez e experiencia tanto na categoría de Prata como nas dúas tempadas que disputou o equipo en Asobal.

A continuidade do xogador é un paso importante dentro do Cisne, onde ademais asumirá a responsabilidade de ser o capitán nesta nova tempada.

Esta é a segunda pezaconfirmada do novo proxecto, despois do anuncio da fichaxe do lateral dereito brasileiro Guilherme Linhares.