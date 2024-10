Javi Fontán incorpórase ao grupo e empeza a ver a luz

Dous futbolistas seguen a ocupar a enfermaría do Pontevedra Club de Fútbol, pero xa empezan a ver a luz ao final do túnel tras semanas de convalecencia.

Un deles, Javi Fontán, incorporouse estes días ao traballo co resto de compañeiros incrementando a esixencia física.

"Xa fixo partes co grupo esta semana", recoñeceu en rolda de prensa o adestrador granate, Yago Iglesias, aínda que "é pronto" aínda para velo na lista do encontro deste sábado 12 de outubro no campo do Escobedo cántabro.

"Esperamos que a semana que vén poida facer máis e a final da semana poidamos ter claro que poidamos contar con el xa ao 100%", explicou Iglesias sobre o lateral arousán, desparecido das convocatorias desde a segunda xornada do campionato.

Fontán, ausencia sorpresa no debut ligueiro, si disputou 8 minutos co equipo no Vero Boquete contra o Compostela, pero desde entón as costas non lle deron tregua perdendo os partidos fronte a Numancia, Fabril, Langreo e Marino.

Pola súa banda Héctor Hernández, lesionado na primeira xornada, "segue aumentando a carga e intensidade de traballo", recoñece o preparador, polo que "esperemos que en breve poidan estar os dous".

No seu caso o parte médico falaba de "entre sete e oito semanas" de baixa, polo que se todo avanza como se espera entra xa na fase final da súa recuperación.

PARTIDO CONTRA O ESCOBEDO

No que respecta ao duelo do fin de semana, o Pontevedra quere volver á senda do triunfo coa que será a súa segunda saída consecutiva a campo de céspede artificial.

Para iso quere fixarse no espello do triunfo en Langreo (0-2). "É un pouco a idea, volver ser ese equipo sólido, que xera e que as mete", afirmou Yago Igrexas.

"É un rival que no seu terreo de xogo compite moi ben e aínda así os números din que son mellores fose de casa. Paréceme un desprazamento complicado, un equipo que como todos os recentemente ascendidos ten moita continuidade e as ideas moi claras", analizou o técnico.

Iglesias insistiu no traballo do seu equipo, sinalando que a marxe de mellora está "no equilibrio entre o que xeramos e marcamos e o que nos xeran e marca o equipo rival", porque "somos o equipo, dino as estatísticas, que máis ocasións de gol ten, máis posesión ten, que máis xoga en campo contrario pero con todo o que xeramos non se ve reflectido nos goles que levamos".