O Pontevedra Club de Fútbol segue de doce (e metendo presión ao Numancia na parte alta da táboa) despois de gañar ao Guijuelo no Luís Ramos. O conxunto granate logrou o tres puntos grazas a un solitario gol de Jesús Cambil co que cumpre coa 'lei do ex'.

Apostou Yago Iglesias por un once similar ao da pasada xornada, pero cunha lixeira variación.

Volveron á titularidade Samu Mayo, para compartir o medio do campo con Jesús Cambil e Yelko, e Rufo en punta, trasladando así a Dalisson á súa posición natural na banda esquerda e con Chiqui na dereita.

A portaría e a defensa continuou sen cambios con Edu Sousa baixo paus e Javi Fontán, Garay, Mario e Álex González na liña de catro.

Con esas premisas, o Pontevedra buscou impor o seu xogo habitual con posesión e verticalidade polas bandas, pero o Guijuelo non lle deixou, expoñendo un partido moi pechado para dificultar a creación de ocasións claras para os granates.

De feito, a tónica dos primeiros 30 minutos tivo maior cor local, aínda que sen perigo para Edu Sousa, que estivo en todo momento ben protexido por unha zaga que achicaba os poucos balóns que chegaban á área.

Con todo, pasada a media hora de xogo o guion cambiou radicalmente. O Pontevedra pasou a dominar e nun visto e non visto decantou o partido ao seu favor.

Cambil cazou o balón no punto de penalti tras un córner botado desde a dereita e coa súa perna esquerda o enchufou no interior da rede para subir o 0-1 ao marcador, cumprindo así a 'lei do ex'.

Foi toda a pólvora da primeira metade, e é que a seguinte acción ofensiva non chegou até alcanzado o fío do descanso. Dalisson marchou por banda esquerda e centrou á media lúa, desde onde Yelko probou o disparo, que se foi un pouco elevado.

Despois do paso polos vestiarios, o Pontevedra non tardou en volver avisar. De feito, apenas se cumpriran os primeiros dous minutos e Dalisson tivo a que quizá foi a ocasión máis clara do partido.

Roubou o esférico en campo rival e botou a correr por banda esquerda, sacando un potente tiro que acabou estrelándose no traveseiro.

Partido entre Guijuelo y PontevedraCD Guijuelo

Até aí chegou todo. O tempo foi consumíndose e as ocasións brillaban pola súa ausencia en ambas as áreas.

Si que é verdade que o Guijuelo buscou o empate con Boigues no 55, pero o seu disparo marchou alto, e despois no 71 cunha falta lateral que en principio era moi perigosa, pero que acabou desbaratando sen maiores problemas a zaga granate.

Alcanzáronse os últimos dez minutos sen que o Pontevedra matase o partido, pero púxoselle de cara coa expulsión de Boigues.

O xogador local viu a segunda amarela tras unha acción dividida na que lle deu unha cotenada a Dalisson na cara e deixou ao seu equipo cun xogador menos na recta final.

A pesar diso, o conxunto salmantino non deixou de pelexar en busca dun empate que non chegou, mentres que os granates o máis cerca que estiveron do 0-2 foi cun disparo de Rares no desconto que atallou sen problemas Johan Guzmán.

Suma así o Pontevedra tres puntos de ouro para seguir metendo presión a un Numancia que continúa líder do grupo despois de gañar por 1-0 ao Marino de Luanco.

CD GUIJUELO (0): Johan Guzmán; Montes, Ezkurdia, Expo Jr, Boigues, Pana, Cristóbal, Carmona, Garban (Izan, min. 57), Fran López (Morais, min. 57) e Kike López (Sillero, min 39).

PONTEVEDRA CF (1): Edu Sousa; Javi Fontán, Mario, Cambil, Álex González, Rufo (Charly, min. 67), Yelko (Iago Novo, 78'), Chiqui (Rares, 86'), Samu Mayo, Dalisson e Garay.

Árbitro: Daniel David Baiges Dones, auxiliado en bandas por Eduardo Mediavilla Pellicena e Aarón Suberbiola Zuñiga (Aragón). Amoestaron a Garban (53'), Pepe Carmona (76') e Sillero (89') no Guijuelo, e a Mario Gómez (53'), Yelko (72'), Garay (90+1') no Pontevedra. Expulsaron a Boigues (56' e 80') no Guijuelo.

Goles: 0-1, Jesús Cambil (min. 33).

Incidencias: Partido da xornada 9 de liga en Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal Luís Ramos.