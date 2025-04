A transformación do Llanera, próximo rival do Pontevedra: De desafiuzado a mellor equipo da 2ª volta

Coma se se tratara dun personaxe de ficción, ao Doutor Yekyll e Mr. Hyde. Así de radical foi a transformación nos últimos meses do próximo rival do Pontevedra Club de Fútbol en liga, a UD Llanera.

O conxunto asturiano visitará o vindeiro domingo 6 de abril (17.00 horas) o Estadio Municipal de Pasarón nun partido no que os granates, para que lle sigan saíndo as contas do ascenso, deben conseguir os tres puntos en xogo para non ter que mirar ao que faga o seu rival, o Numancia.

A tenor da clasificación, o rival do Pontevedra é un equipo modesto, recentemente ascendido, e que pelexa por salvar a categoría. Ocupa actualmente de feito o posto de play-out con 34 puntos, cun de marxe sobre o descenso directo e a dous puntos da salvación.

Con todo é unha situación enganosa, e é que mirando máis ao detalle os números e as traxectorias o Llanera pasa por ser actualmente o mellor equipo da segunda volta do campionato.

Tras encadear unha serie de até seis xornadas sen gañar a finais de 2024, incluído un empate sen goles contra o Pontevedra en terreo asturiano, o novo ano cambiou por completo a cara do Llanera.

Suma desde entón 23 puntos grazas a 6 vitorias, 6 empates e unha sóla derrota no campo do Vao contra o Coruxo, hai xa dous meses (2 de febreiro). Ninguén sumou máis na segunda volta, sendo o segundo mellor o propio Pontevedra con 21 puntos polos 19 que sumaron Numancia, Bergantiños, Real Avilés e Ávila (os dous últimos cun partido menos).

Pasaron de estar en Nadal practicamente desafiuzados, a 11 puntos da salvación e a 10 do play-out, a remontar esa desvantaxe e estar agora nese posto de promoción pola permanencia tras oito xornadas consecutivas sen caer derrotados.

Nesta fase anotaron 18 tantos, o que máis do grupo (13 suma o Pontevedra), e encaixaron 11.

Pero fixérono ademais con notables resultados fóra da casa, non só ao abrigo do seu característico campo. Suman así catro saídas sen caer derrotados, incluída unha visita ao Numancia en Los Pajaritos (3-3), e nas tres últimas deixaron a súa portaría a cero.

Un rival que esconde trampa para o Pontevedra, que non pode permitirse deixar escapar puntos de Pasarón. Avisados están os de Yago Iglesias, que deberán empregarse a fondo para que facerse co triunfo.