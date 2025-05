Lorena Patiño lidera a actuación española na Copa do Mundo de Nove Mesto

O circuíto de Nove Mesto acolleu este fin de semana as primeiras probas da UCI Junior Series e o Short Track sub23 da Copa do Mundo de XCO.

Alí acudiu a marinense Lorena Patiño, quen logrou o mellor resultado nacional ao finalizar na 17ª posición da carreira junior feminina.

A xornada comezou co Short Track sub23 masculino, onde os ciclistas da Selección Española non tiveron a fortuna do seu lado. Varios enganchones penalizaron o seu rendemento, co menorquín Francesc Barber finalizando no posto trinta e tres e o andaluz Hugo Franco no posto trinta e cinco.

Acto seguido, na carreira junior feminina, a actuación de Lorena Patiño foi a máis destacada entre as representantes españolas ao quedar entre o vinte primeiras.

Pola súa banda, a rioxana Mónica Estrada concluíu no posto 50, e as andaluzas Irene García e Ana María Mena nos postos 57 e 70, respectivamente.

Na categoría junior masculina, o mellor resultado para España foi o do andaluz Guillermo Parrado, quen completou a proba na 25ª praza.

Seguíronlle o cántabro Raúl López (30), o madrileño Esteban Martín (35), o catalán Roc Cubí (56) e o vasco Oihán Alemán (66).