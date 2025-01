Oportunidade perdida do Poio Pescamar, que non pasa do empate contra o Guadalcacín

Un punto gañado ou unha oportunidade perdida, segundo se queira ver o vaso medio cheo ou medio valeiro.

O Poio Pescamar rescatou un punto tras ir por detrás no marcador na pista do Guadalcacín (2-2), pero desaproveitou a oportunidade de recortar a distancia ao cuarto clasificado tras a derrota do Alcorcón, deixando o play-off a catro de distancia.

Foi un duro encontro para o cadro conserveiro, que non atopou o seu mellor xogo nunha primeira metade na que a local Gleice rompía a igualada aos 14 minutos de xogo.

A pesar de tentalo, o equipo vermello non conseguía superar a resistencia do Guadalcacín e ao descanso chegábase con ese 1-0 no marcador.

Iso cambiou tras o paso por vestiarios, co empate de Èlia cun potente disparo tras un saque de esquina.

Conseguiu o empate a domicilio PoioPescamarfs !



😏 eliaagulli estaba soa 𝐲 𝐧𝐨 𝐝𝐮𝐝𝐨́ 𝐮𝐧 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨.



O Guadalcacín volvía golpear no minuto 30 co segundo tanto de Gleice, pero esta vez o Poio Pescamar respondía pronto co 2-2 de Elena Aragón a oito minutos da conclusión.

Calquera cousa podía pasar, e de feito Chuli rozou o 2-3 pouco despois, pero non acertou na definición ante a gardameta local.

O empate sabía a pouco, e Luís López-Tulla introduciu o xogo de cinco a falta de 4 minutos. Non funcionou esta vez a aposta, e a pesar dos intentos por anotar, cun balón á madeira incluído de Ale de Paz, o marcador xa non se movería confirmando a repartición de puntos.