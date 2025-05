Paixón polo boxeo nun Open Vila de Marín para o recordo

Tres días de auténtico boxeo.

Así transcorreu a quinta edición do Open Vila de Marín, un evento que "foi todo un éxito deportivo e de afluencia", aseguran desde a súa organización.

Non é para menos, e é que poucas veces a nivel nacional viuse un evento puxilístico con tanta participación.

En Marín competiron máis de medio milleiro de deportistas de todas as categorías.

É máis, durante os días 1, 2 e 3 de maio disputáronse no pavillón do Colexio San Narciso un total de 375 combates. Case nada. Até 40 combates por día en cada un dos rings.

O equipo vencedor do evento foi o Team Marín de Logroño, que desprazou desde a Rioxa unha quincena de deportistas.

V Open Vila de Marín de BoxeoTeam Thunder

Tamén destacou o Team Thunder local, ao coarse dentro do top-5 de entre os 92 clubs representados na cita.

De feito unha das súas deportistas, Noa Vincelle, foi nomeada como mellor deportista de base feminina, premio que a nivel masculino recaeu en Kimets Martin (MT Boxing de Bilbao).

A nivel elite triunfaron Mar Prieto, do Equilatero de Santiago, e Marcio Cardoso, do Kinguell Academy do Porto.