Sanxenxo consolídase como epicentro do tenis mundial co Futures M15

O Fututres, evento organizado pola Cultural de Sanxenxo desde 2023, alcanza a súa terceira edición consolidándose como unha cita clave no circuíto profesional de tenis mundial.

Este ano, o torneo M15 demostrou ser un destacado reclamo atraendo preto de 400 xogadores de 53 países.

Do 20 ao 27 de abril, o Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo será o escenario deste torneo, que se disputará nas súas seis pistas rápidas de GreenSet avaladas pola ITF (International Tennis Federation).

O evento foi presentado este venres por Paco Hernández, presidente da Cultural, quen anunciou que este torneo profesional é o primeiro dunha serie de eventos tenísticos que se celebrarán en Sanxenxo ao longo do ano, incluíndo torneos Sénior, Júnior J300 e Cadete Internacional.

Durante a presentación oficial, o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, resaltou o carácter internacional do torneo, cun 65% de xogadores estranxeiros, o que o converte nun "éxito para a promoción de Sanxenxo e da Cultural".

No caso de Luisa Sánchez, deputada provincial de Deportes e Economía, e Marcos Guisasola, concelleiro de Deportes do Concello de Sanxenxo, destacaron o traballo que fai a organización desde hai anos e lembraron o paso de grandes figuras do tenis, como Carlos Alcaraz, por estas pistas.

O M15 contará coa participación de 64 xogadores, incluíndo o búlgaro Anas Mazdrashki ou o eslovaco Dmitry Kopilevich, protexidos do ranking Junior, ou os aceptados directamente para a Fase de Finais por dereito propio, entre os que se atopa o vigués Tomás Currás.

En total serán 14 os tenistas que representarán a España no torneo, como son os santiagueses Ander Tarrío, que participa por Sanxenxo; Rafael Izquierdo, que o fai polo Real Club Tenis da Coruña; o burgalés Iván Pérez, tamén polo CCD Sanxenxo; ou o vixente campión galego absoluto, o pontevedrés Iago Domínguez, do Club de Tenis de Pontevedra.

En Sanxenxo tamén estarán os finalistas da anterior edición, o arxentino Xullo César Porras e o chileno Diego Fernández Flores; o mallorquino Izan Almazán, finalista do J300 de 2024; ou os gregos Pavlos e Petros, irmáns de Stéfanos Tsitsipas.

Despois de España, Portugal é o país con maior representación, con 3 tenistas, seguido de Bulgaria, México e Francia con 2.

O resto de países son Eslovaquia, Arxentina, Alemaña, Suecia, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Italia Países Baixos, Venezuela, Grecia, Marrocos, Bélxica, Irlanda, Luxemburgo, Australia, Inglaterra e Rusia.