A SD San Adrián de Cobres celebra o seu 50 aniversario

San Adrián de Cobres viviu este fin de semana unha xornada inesquecible coa celebración do 50 aniversario da Sociedade Deportiva e Cultural San Adrián.

O evento congregou a 420 persoas no atrio da Igrexa de San Adrián, onde homenaxearon cinco décadas de deporte, cultura e valores comunitarios.

Fundada en 1975, a SD San Adrián consolidouse como un alicerce fundamental na formación de mozas, a promoción do espírito deportivo e a dinamización social e cultural de Vilaboa.

A celebración reuniu a socios, exsocios, autoridades locais, xogadores e exjugadores, familiares, veciños e amigos da entidade, que se uniron para conmemorar este fito.

Durante a gala levou a cabo a presentación oficial do novo himno do club, composto especialmente para esta ocasión. A letra escribiuna o actual presidente, Carlos del Río, xunto co músico Juan Pena, quen tamén o interpretou en directo. A canción, segundo a directiva, "recolle a alma do club: loita, pertenza e orgullo".

Tamén renderon homenaxe aos fundadores, organismos públicos e figuras destacadas da traxectoria do club, e distinguiron aos expresidentes da entidade, entre os que se atopaban Manuel Fresco Reboredo, Basilio Somoza Calvar, Francisco Fernández Crende, Francisco Casal Calvar, Santiago Deus Otero, Alberto Blanco Portela, Francisco Iglesias Acuña, Cándido Rosendo Calvar, Manuel Regueiro Costas, Marcelino Arousa Amoedo, José Collazo Corbacho, Jorge Fernández Vera, José Lois Calvar e Manuel Blanco Portela. Precisamente, fixeron unha homenaxe especial e moi sentido a este último polo seu recente e repentino falecemento, cuxa memoria estivo moi presente en todo momento.

Os asistentes puideron gozar dunha proxección audiovisual sobre a historia do club, unha exposición de trofeos e discursos conmemorativos, que precederon a unha comida popular.

Outro dos momentos destacados foi o sorteo de donativos cedidos por empresas da parroquia, un xesto que desde o club agradeceron. "Estes detalles son os que fan comunidade", sinalaron desde a organización.

A festa continuou cunha queimada tradicional e cun minifestival no que actuaron varios artistas. O broche final da xornada correu a cargo de DJ Roquiño e DJ Camarón, que estenderon a celebración cun concerto nocturno que finalizou a media noite.

A gala contou co respaldo institucional de César Poza, alcalde de Vilaboa; Pablo Prieto, presidente da Federación Galega de Fútbol, e Luisa Sánchez, vicepresidenta da Deputación de Pontevedra.