A Sociedad Gimnástica arrinca a liga con dous terceiros postos

A liga Nacional de Atletismo arrincou este fin de semana para a Sociedad Gimnástica, cunha destacada participación dos seus equipos feminino e masculino.

Elas estreáronse como anfitrioas no Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, onde se mediron desde as 17:00 horas al A.D. Sprint, o Atletismo Celta de Vigo e a Ría de Ferrol.

Unha das grandes protagonistas da xornada foi Meritxell Pajuelo, un das fichaxes estrela da tempada, quen demostrou a súa calidade ao achegar o máximo de puntos para o equipo nos 400 metros valas. Ademais, foi clave na substitución 4x400, onde realizou unha última posta que foi decisiva para que o equipo conseguise o segundo posto.

A mellor en marcha volveu ser Antía Chamosa, quen dominou con autoridade o 5000 metros, impóndose con claridade ao resto de participantes. A súa compañeira de equipo, Alba Pérez, foi terceira.

A canteira da Ximnástica tamén demostrou a súa valía con Sabela Martínez, que foi a máis rápida en cruzar a meta no exixente 3000 metros lisos, mentres que Paula Fernández completou unha gran carreira para facerse co terceiro posto.

O lanzamento de martelo, Lydia Valdés, atleta do filial Club Atletismo Sada, pero que formou parte do equipo da Ximnástica, logrou un destacado terceiro posto, achegando 6 puntos á marcadora do equipo. A súa compañeira, Eva Santos, logrou un meritorio cuarto posto, mentres que Claudia Puig deixou o seu selo en lanzamento de disco coa súa terceira posición.

Andrea Villaverde foi outra das atletas destacadas da xornada tanto en salto de altura como en salto de lonxitude, logrando unha meritoria segunda posición en lonxitude cun salto que alcanzou os 5.84 metros, o que supuxo a súa mellor marca da tempada. María Carballido tamén se foi da competición cunha nova mellor marca da tempada na proba do 400 metros lisos.

Paula de la Torre foi a mellor atleta da Ximnástica no 1500 metros lisos, logrando un valioso cuarto posto, xusto por diante da súa compañeira, María Estévez, quen finalizou na quinta posición. A pertiguista Marina Artemia Pérez foi terceira no triplo salto, por diante da súa compañeira, Ariadna Gil, que foi cuarta. Cris Garrido tamén logrou un cuarto posto nos 100 metros lisos.

As corredoras de fondo Isa Caeiro e Mariña Mullunesh Porteiro fueron as encargadas de afrontar os 3000 metros obstáculos, finalizando en cuarta e quinta posición, respectivamente.

O broche de ouro á actuación do equipo feminino chegou coa substitución 4x400. O cuarteto formado por María Carballido, Ainara Rodríguez, Paula de la Torre e Meritxell Pajuelo protagonizou unha gran carreira, logrando un segundo posto.

Con estes resultados, o equipo feminino da Sociedad Gimnástica de Pontevedra foi terceiro ao sumar un total de 152 puntos.

Pola súa banda, o equipo masculino desprazouse até Albacete para disputar a primeira xornada da liga Joma, onde se enfrontou a Atletismo Albacete, o Unicaja Jaén Paraíso Interior e o UCAM de Cartagena.

No bando pontevedrés, destacaron os primeiros postos do pertiguista Oriol Almirall, posuidor da marca do club, que el mesmo bateu en dúas ocasións; Sergio Coello, que ostenta o cuarto mellor rexistro nacional en salto de lonxitude, alzouse coa vitoria na disciplina e na proba de triplo salto.

Pedro Osorio, sétimo no ranking español do 800 metros lisos, non só fíxose coa vitoria no 800 metros lisos, senón que ademais logrou a súa mellor marca da tempada, cun tempo de 01:48:61.

Tamén foi primeiro o internacional Pablo Costas, quen, tras conseguir a medalla de bronce no Campionato de Europa de Seleccións en Chipre, demostrou a súa calidade en lanzamento de xavelina cun rexistro de 67.13 metros.

O que tamén se fixo co primeiro posto foi, por suposto, Dani Chamosa no 5000 metros marcha. O flamante subcampión de España de 20 quilómetros e bronce nacional en 35 quilómetros marcha demostrou o seu gran estado de forma ao imporse con total comodidade para achegar o máximo de puntos ao equipo

A substitución 4x400 foi o encargado de pór o broche de ouro á xornada. O cuarteto formado por Xabi Lires, David Abalde, Oriol Madi e Darío Ortega entregouse ao máximo na última proba do día para lograr a vitoria.

Ademais das vitorias, o equipo masculino da Ximnástica sumou grazas aos segundos postos de Carlos Revuelta no lanzamento de martelo, o de Darío Ortega no 400 metros valas, o de Oriol Madi no 400 metros lisos e o de Mario Revenga en 110 metros valas. Nesta proba, ademais, produciuse o debut co equipo absoluto en liga de Matías Moldes, quen logrou unha meritoria sexta posición.

Carlos Porto, un dos alicerces do equipo masculino, foi segundo no 3000 metros lisos, proba que compartiu con Alejandro Santos, quen viviu a súa primeira convocatoria co equipo absoluto en liga, logrando unha destacada sétima posición.

Terceiros foron Diego Echevarría no lanzamento de disco e a substitución 4x100, formado polos velocistas Víctor Fernández, Albert Balada, Sergio Rodríguez e Mario Revenga, mentres que Xabi Lires (400 metrosvalas) e Yusef Santos (3000 metros obstáculos) foron cuartos.

Tras esta xornada, o equipo masculino da Sociedad Gimnástica de Pontevedra alzouse co primeiro posto no medalleiro, sumando un total de 7 medallas de ouro, 5 de prata e 2 de bronce (14 en total).

Estes resultados traducíronse nunha puntuación de 171 puntos, que sitúan ao equipo na terceira posición da clasificación xeral, a falta de dúas xornadas para a conclusión da competición.

A segunda xornada da liga celebrarase o fin de semana do 24 e 25 de maio, aínda que as sedes aínda están por confirmar.