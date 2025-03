Sofía Barros pecha o Campionato de España de Natación con tres medallas de bronce

Triplete de medallas, todas elas de bronce, para Sofía Barros no Campionato de España Open de Primavera e Júnior de Inverno que finalizou este domingo en Sabadell tras cinco días de competición.

A xove deportista do Club Natación Galaico concluíu a competición júnior como a empezou, no podio.

Se na primeira xornada xa fora a terceira mellor nos 400 estilo libre para nadadoras de 16 anos, a pontevedresa repetiu a súa brillante actuación en dúas ocasións máis.

No segundo día do Nacional subiu ao terceiro caixón o podio no 1.500, nunha proba que se decidiu por centésimas. Barros parou o crono nun tempo de 17:26.14 (13ª absoluta), superando por unha estreita marxe a María Franco, do CN San Vicente (17:26.40) que foi cuarta. O ouro levouno Alba Rubio (16:50.50) e a prata Carlota del Río (17:12.80).

Era a súa segunda medalla pero faltaba outra, no último día do Campionato de España. Foi no 200 Libre e tamén cun apretadísimo final.

A gañadora desta proba foi Sara Costa (2:03.50), con Julia Medina en segunda posición (2:05.42) e Sofía Barros terceira (2:05.53) con só catro centésimas de marxe sobre a cuarta clasificada.

Un peche redondo nun campionato no que tamén asinou un quinto posto no 800 Libre.

O Club natación Galaico estivo tamén representado en Sabadell por outras dúas nadadoras, Antía García (50 libre, 100 libre, 50 bolboreta, 100 bolboreta) e Rosalía Soler (100 bolboreta e 100 costas).