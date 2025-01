Suspendidos os partidos do Arosa e o Villalonga ante a chegada do temporal Herminia

A borrasca Herminia, que chegará este domingo a Galicia, provocou a suspensión masiva de encontros deportivos en toda a provincia de Pontevedra, especialmente na franxa costeira, debido á alerta laranxa por ventos que poderán superar os 100 quilómetros por hora, segundo alerta AEMET.

Esta situación obrigou á suspensión de dous encontros previstos para a xornada deste 26 de xaneiro: o Arosa SC - Viveiro CF e o Villalonga - Alondras de Terceira RFEF, ambos confirmados polos propios clubs deportivos.

A Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) confirmou este sábado, a través das redes sociais, a suspensión de todos os partidos programados para o domingo nos 33 concellos do litoral pontevedrés.

A medida, adoptada pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, non só afecta ao fútbol, senón que abrangue toda a actividade deportiva federada e do programa Xogade que se desenvolva ao aire libre entre as 15:00 e as 21:00 horas.

Os concellos afectados da franxa costeira son Baiona, Barro, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Catoira, Gondomar, O Grove, A Illa de Arousa, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Mos, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Poio, Ponte Caldelas, Pontecesures, Pontevedra, Portas, Redondela, Ribadumia, Sanxenxo, Soutomaior, Valga, Vigo, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa.

A situación será aínda máis preocupante na costa coruñesa, onde se activou a alerta vermella por temporal marítimo con ondas de ata 10 metros.

No caso da provincia de Pontevedra, espéranse ondas de ata 8 metros e ventos do sur-suroeste de forza 8, ocasionalmente forza 9.

A RFGF mantén aberta a posibilidade de ampliar as suspensións segundo evolucione a situación meteorolóxica nas próximas horas, polo que recomenda aos clubs e deportistas estar atentos ás súas canles oficiais de comunicación para coñecer posibles actualizacións.