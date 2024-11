O Teucro cae ante o Ingenio nun partido de altibaixos

A Sociedad Deportiva Teucro caeu este sábado fronte ao Balonmán Ingenio nun partido de altibaixos.

Os visitantes arrincaron o partido de maneira fulgurante, pondo unha distancia de 2-7 no marcador aos cinco minutos de xogo.

Con todo, a reacción do Ingenio, liderada por Michael Martín e Armando Santana, non se fixo esperar, e os canarios lograron empatar cando se alcanzou o ecuador da primeira parte (9-9).

A igualdade mantívose durante varios minutos, pero o conxunto local logrou abrir unha pequena brecha no marcador e pechou o primeiro tempo cunha vantaxe de dous goles (16-14).

Despois do paso polos vestiarios, o Teucro tentou recuperar a boa dinámica do arranque do choque para reducir distancias, pero os canarios non llo permitiron e seguiron ampliando a renda até os catro goles (21-17).

Irene Vilaboa pediu tempo morto e os seus xogadores volveron conectar co partido para recortar distancias nun gol, pero a inercia positiva pronto desvaneceu e o Ingenio volveu tomar a dianteira para non soltala e levar o triunfo por un contundente 32-26.

