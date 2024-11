O Teucro resucita e dobrega o Gáldar

A Sociedad Deportiva Teucro logrou este sábado unha épica remontada ante o Gáldar de Gran Canaria.

Os visitantes comezaron dominando o marcador, pero o equipo pontevedrés foi de menos a máis e demostrou a súa capacidade de reacción para levar o triunfo por 30-25.

Os primeiros minutos de choque foron de dominio para o Gáldar, que aproveitou un erro en ataque por parte do Teucro para abrir unha pequena brecha de dúas tantos no marcador.

Eloy Krook e Ricardo González foron os encargados de igualar de novo a contenda, pero os canarios volveron tomar as rendas do partido para irse ao descansocunha vantaxe de catro goles (13-17).

Partido entre ou Teucro e ou Gáldar non Príncipe FelipeCristina Saiz

Con todo, na segunda metade todo cambiou. O Teucro pechouse en defensa e aproveitou as súas oportunidades para neutralizar o xogo do Gáldar para, aos poucos, ir recortando distancias no marcador.

A igualdade restableceuse ao cinco minutos da segunda parte, e a partir dese momento o Teucro foi superior en todos os aspectos do xogo, demostrando unha gran solidez tanto en defensa como en ataque que lles permitiu voltear o marcador para facer cunha contundente vitoria por 30-25.

Consulta as estatísticas neste enlace