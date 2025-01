O Teucro cumpre o trámite cun solvente triunfo ante o BM Ribeiro

A Sociedad Deportiva Teucro fixo valer a súa condición de favorito na xornada de liga de Primeira Nacional que lle enfrontou este sábado o BM Ribeiro no Pavillón Municipal dos Deportes (32-23).

Nun horario pouco habitual, ás 17.00 horas, os azuis dominaron o partido de principio a fin.

Así, tras uns instantes iniciais de tanteo, o primeiro parcial reflectía un 4-2 no marcador que enseguida se converteu nun 6-2 con dous tantos máis de Rhuan.

O BM Ribeiro, equipo que loita por eludir as últimas posicións e que apenas sumara 8 puntos esta campaña, loitaba para manterse no partido.

Lograba chegar tres atrás ao ecuador do primeiro acto, pero noutro acelerón os de Irene Vilaboa chegaron ao +7 (17-10), aínda que o resultado se maquillou ao descanso, ao que se chegou cun 17-13.

Podía parecer un fío de esperanza ao que agarrarse para o equipo visitante, pero nada máis lonxe da realidade, e cinco goles consecutivos do Teucro ao comezo do segundo acto deixaron claro que os puntos ían quedar na casa (22-13).

Restaban 24 minutos para o final, e desde entón os teucristas controlaron a situación sen dar opción á reacción até o definitivo 32-23.

Co triunfo o Teucro vaise até os 25 puntos na táboa na pelexa pola segunda praza que mantén co Galdar, pero lonxe aínda do líder, o OAR Coruña.