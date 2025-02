O Teucro tropeza na casa ante o líder OAR Coruña

Segunda derrota consecutiva da Sociedad Deportiva Teucro, que caeu este sábado no Pavillón Municipal fronte ao líder OAR Coruña.

O Teucro arrincou o partido con forza, concedendo o mínimo en defensa e anotando unha parcial inicial de 3-0 da man de Wagner e Rhuan. En defensa concedía o mínimo (un gol en oito minutos) e o equipo coruñés víase obrigado a pedir tempo morto para cambiar a dinámica.

Tras o tempo morto, o OAR Coruña deu un paso adiante para non só empatar, senón adiantarse no marcador cando o partido chegaba ao ecuador da primeira metade (5-6).

Entrou entón o duelo nun intercambio de golpes nos que primou a igualdade, aínda que foron os azuis os que conseguiron recuperar a iniciativa cun ou dous goles de vantaxe. Con todo, o equipo visitante respondeu rapidamente para neutralizar a diferenza e enviar o partido ao descanso en empate a 14.

Ao regreso dos vestiarios primou a igualdade e mantívose até o minuto 45 de xogo, cando a exclusión do visitante Pablo Moral puido ser determinante para os intereses do Teucro.

No seu lugar, e a pesar de estar en inferioridade numérica, o equipo coruñés meteu a directa e aumentou a súa vantaxe en tres goles coa que abriu a ferida para os de Lérez.

Co 19-22 no marcador Irene Vilaboa pediu tempo morto e, aínda que os seus xogadores tentaron manterse no partido, non conseguiron manter o ritmo establecido por un rival que seguiu escapando no marcador (23-28).

Restaban tres minutos para a conclusión e Gonçalo e Ricardo González recoraron diferenzas (25-28), pero sobre a bucina Juan Carlos Rodríguez sentenciou anotando o 25-29 co que finalizou o encontro.

Consulta as estatísticas neste enlace.