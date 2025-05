A vitoria ante o Alcorcón non impide o descenso do Marín Futsal

O Marín Futsal descendeu a Segunda División a pesar de superar ao Alcorcón por 0-3. O triunfo foi insuficiente, xa que a vitoria do Móstoles ante o Rubí e o empate do Torcal ante o Guadalcacín confirmaron o seu descenso.

Alcorcón e Marín chegaban ao partido con obxectivos opostos pero inalcanzables, a cuarta praza para as locais e a salvación para as visitantes, a falta dunha xornada para a conclusión da liga.

A pesar diso, as marinenses saíron dispostas a pelexar polo tres puntos, chegando o primeiro gol do partido ao tres minutos por medio de Morgana, que sacou un potente disparo desde fóra da área que Silvia non puido deter.

O Alcorcón tentou reaccionar, pero os seus achegamentos en tres cuartos de cancha non xeraron perigo ante a intensa defensa visitante.

Na segunda metade, as oleiras, liderado por Tania Benito e Sara Martínez, buscaron o empate, pero foi o Marín quen volveu marcar.

Café, a pase de Carolina Bravo, culminou unha rápida transición ofensiva e puxo o 0-2 no marcador.

Os minutos transcorreron sen grandes accións ata que Piru optou polo xogo de cinco en busca dunha reacción.

Con todo, Patri Arruti, desde a súa propia cancha, anotou o 0-3 definitivo para o Marín, ante un Alcorcón que seguiu tentándoo sen éxito nos minutos finais.

