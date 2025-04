Vitoria contundente ante o Puerto Sagunto dun Cisne que aviva a súa esperanza de permanencia

O Club Cisne Balonmán regalou este sábado á súa afección unha exhibición fronte ao Puerto Sagunto, tras selar unha contundente vitoria que reflectiu a súa superioridade ao longo de todo o encontro.

Aínda que o inicio foi equilibrado, o equipo local non tardou en tomar as rendas do partido, asinando un parcial de 6-3 grazas a unha defensa férrea.

A medida que avanzaron os minutos, o Cisne aumentou a súa vantaxe, chegando a elevala ata os cinco goles no minuto 22 (12-7).

O Puerto Sagunto, superado polo vendaval local, viuse obrigado a deter o cronómetro no seu intento por frear os brancos, que liderados por un inspirado Franzini en portaría e un efectivo Mateo Arias, continuaron ampliando a diferenza ata os oito goles ao final da primeira metade (18-10).

Con esa gran vantaxe e o partido totalmente controlado, a segunda parte converteuse nun mero trámite, malia os intentos do cadro valenciano de reengancharse na pelexa polos dous puntos.

De feito é que o equipo visitante chegou a reducir a diferenza a cinco goles (24-18), pero Quiños pediu tempo morto para corrixir o seu equipo que, aínda que contaba cunha cómoda renda, debía xestionar ben os minutos e evitar calquera indicio de relaxación.

Finalmente, o Cisne sentenciou o partido cun contundente 31-24 que lle dá esperanzas de manter a súa praza en División de Honra Prata.

