O Waterpolo Pontevedra, un filón para as seleccións galegas

O traballo de canteira do waterpolo pontevedrés non pasa desapercibido para os técnicos da Federación Galega de Natación.

Así se demostra nas convocatorias das seleccións galegas que participarán nos próximos Campionatos de España Infantil Masculino e Feminino por Federacións Autonómicas.

Ambos os dous campionatos celebraranse en Palma de Mallorca do 3 ao 6 de abril.

No que respecta ao Club Waterpolo Pontevedra, será o club galego cunha maior participación ao contar con até once deportistas convocados.

En concreto serán sete as xogadoras pontevedresa na selección galega feminina: Lara Mouco, Rocío Sanguinetti, Carlota González, Iria Moreira, Avril Segovia, Carmen Sánchez e Gabriela Ferreiro.

Pola súa banda no combinado autonómico masculino serán catro os deportistas do Waterpolo Pontevedra: Omar Cernadas, Mauro Varela, Oween Smith e Gonzalo Santín.

Toda unha experiencia á que se enfrontan agora os novos talentos do waterpolo pontevedrés e que lles permitirá sumar unha valiosa experiencia medíndose aos mellores xogadores de país.

No que respecta ao Campionato de España, o equipo masculino comezará o xoves 3 de abril a fase de grupos, encadrado no grupo C con Baleares, Canarias e A Rioxa, mentres que o conxunto feminino de Galicia non debutarán até o venres encadrado no grupo 3 con Aragón e Ceuta.