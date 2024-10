O XXIX Medio Maratón de Pontevedra roza o cheo

Quedan uns poucos días para a súa celebración pero o XXIX Medio Maratón de Pontevedra pode considerarse xa todo un éxito.

A popular proba deportiva, organizada pola Sociedad Gimnástica, disputarase o vindeiro domingo 20 de outubro, e farao tras rozar o límite das súas prazas cubertas ao peche de inscricións.

Serán máis de 1.600 os atletas que tomarán a saída, tendo esgotado as 500 prazas dispoñibles para a carreira de 10 quilómetros e a menos de 60 de facer o mesmo co medio maratón en si, no que participarán 1.041 atletas.

Ademais cubríronse máis dun cento das 300 prazas dispoñibles para as probas de menores de idade, malia que no seu caso a inscrición aínda pode formalizarse até o vindeiro xoves día 17.

O Medio Maratón de Pontevedra arrincará ás 10.15 horas do domingo coas carreiras para os máis pequenos, dando paso ás 10.30 horas aos 10K e ás 11.00 coa proba longa de 21,1 quilómetros de percorrido.