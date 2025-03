Yago Iglesias: "Merecémonos vivir un ano bonito con final feliz, pero aínda é pronto"

O Pontevedra Club de Fútbol deu un paso de xigante no seu obxectivo polo ascenso despois da súa vitoria fronte ao Coruxo e a derrota do Numancia en casa do Escobedo.

Con todo, a pesar de superar en sete puntos ao conxunto soriano, Yago Iglesias prefire ser cauto. "Aínda quedan 18 puntos e seis partidos. É un pasiño máis, pero quedan moitos partidos por diante e moitos puntos", sinalou á vez que valorou de forma positiva esta vitoria, "sobre todo a nivel anímico".

O técnico fixo fincapé na dificultade da competición e no mérito do seu equipo por saber sufrir até o final. "Estes puntos contra estes rivais valen ouro. É dificilísimo puntuar cada fin de semana, á vista está, por iso doulle o parabén ao equipo por como soubo sufrir no partido. Non falo de que o Coruxo nos puxese moitos problemas, senón sufrir co marcador e sabendo da importancia do tres puntos. O partido foi longo e empuxaron até o final".

Neste sentido, Iglesias indicou que a formulación do rival foi "similar contra o Compos", pero nin cun bloque tan baixo nin as liñas tan xuntas, o que provocou que ao Pontevedra custáselle, sobre todo en primeira parte "atopar os camiños para as xerar ocasións de gol".

A iso hai que sumarlle o desgaste mental ao que está sumido o equipo pola responsabilidade que ten de aquí a final de tempada. É por iso que manda unha mensaxe tanto á afección como á cidade cautela e optimismo. "A vida segue igual, quero que cale esta mensaxe. Hai que ser optimista. Merecémonos vivir un ano bonito con final feliz, pero aínda é pronto. Hai que crelo, estamos nesa liña, pero falta un pasito máis. Fáiseme larguísimo, pero o partido máis importante é o da semana que vén", fronte ao Bergantiños.

Iglesias valorou tamén na rolda de prensa a importancia dos cambios, que achegaron frescura e bos minutos na segunda metade. De feito, é que para xerar perigo entre o 4-1-4-1 do Coruxo, "tiñamos claro que necesitabamos velocidade por fóra con Miguel e Chiqui. Investímolo na segunda parte e optamos polo plan inicial con Iago, Álex e Samu, quen ten máis clarividencia e dá maior profundidade", recoñeceu.

O partido, en todo caso, "estaba controlado até o minuto 90. No cómputo xeral eles teñen dúas ocasións. Edu fai unha parada e a outra a quita Álex cando imos gañando. Como sempre pasa, o equipo que vai por detrás dá un pasito máis e xeran a ocasión tras un desaxuste noso en banda dereita".

Yago Iglesias tamén falou sobre a importancia da vitoria para o equipo e o corpo técnico, xa que ese colchón de sete puntos "dá máis marxe para apertar e que non se relaxen. O equipo é consciente do que hai. Hoxe viñemos a xogar sen falar nada do que pasara á mañá e iso é bo síntoma. Estamos moi centrados en nós, no que depende de nós, creo que o partido de hoxe é un exemplo. Este tipo de partidos á xente de fóra parécelle fácil, pero hai que saber xestionar iso. Hai que darlle normalidade, seguir co plan do día a día e non desviarnos. Hai que ser optimistas e facer crer á xente para que aos poucos se vaia quitando ese 'polvillo' de pensar en negativo. Quedan moitas xornadas, moitos puntos, pero estamos en bo camiño e imos seguir traballando duro para que, canto antes, poidamos ter a gran traca final".

Por último, o adestrador granate recoñeceu que a ausencia de Pelayo na convocatoria debeuse a que o xogador "tiña molestias no isquio" despois de xogar os 95 minutos ante o Avilés e ante o Numancia.

Aínda que "contabamos con el, cando chegamos aquí díxonos que non estaba par máis de media hora e prefería que entrase outro para completar. Estes son os xogadores que temos e todos están implicados na causa", valorou.