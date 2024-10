Ojo mágico

Un rápido cansancio al ver otra vez un argumentario "planetario" en un papel que se cruzó y una rápida decisión. El origen religioso de ambas entidades no parece ser el que permite las puertas abiertas de tantas instituciones y redacciones, amén de la considerable querencia del periodismo por todo tipo de teorías "alternativas" que parecen siempre desembocar en una. De la Sociedad Religiosa de los Amigos surgirá elComité Oxford de ayuda contra la hambruna, 1942, que, unido al Secretariado de Misiones y Desarrollo de la Compañía de Jesús, 1956, llegará al actual e internacional Oxford Committee for Famine Relief, unido desde el año 1995.

Las organizaciones que fundan Oxfam nacieron con el objetivo de paliar situaciones de extrema gravedad. Así, los ingleses consiguieron enviar barcos de alimentos a la Grecia ocupada en la II Guerra Mundial. Los jesuitas españoles ejercieron de misioneros de la Iglesia trabajando con las poblaciones pobres tanto por Hispanoamérica como por la India. Y cada vez que publica un informe coincidiendo con las reuniones del Foro Económico Mundial en Davos, la extraordinaria recepción con la que se acoge en todas las redacciones provoca titulares de alto impacto: el 1% más rico, los paraísos fiscales…, obteniendo una foto fija sobre las diferencias entre el Tío Gilito y el fondo de millones de hambrientos cada vez más pobres. Con la constitución y unión de las delegaciones nacionales en Oxfam Internacional se han convertido en una ONGD centrada en el desarrollo, en la respuesta a la pobreza, a la injusticia, a la desigualdad y en la defensa de la dignidad humana. Por tanto, el Informe Oxfam se ubica en el centro del debate sobre la organización moderna de las sociedades.

Oxfam alerta al mundo de que no se pueden anteponer los intereses económicos de unos pocos frente a las necesidades de la gran mayoría; a la vez estima que la desigualdad es radical debida a una concentración de riqueza extrema; pone en la diana a las grandes empresas y a los más ricos, a los que acusan de preocuparse solamente de maximizar beneficios, en un capitalismo que otorga extraordinarias ventajas a los poseedores de capital dejando a un lado a la mayoría de la sociedad y a los más vulnerables, para finalmente deducir que el resultado de esta situación no puede ser otro que el cambio de modelo económico que permitiría comenzar a aportar soluciones.

Todo esto es una chufla, pero además son textos que parecen escritos por la Adolescencia, historias de Perogrullo que, como tales, van faltando no solo a la verdad sino a la realidad, madre de todas las batallas y de todas las palabras. Teniendo siempre en cuenta que la ideología levita, que no le afectan argumentos ni hechos, sino que va escapando de la realidad y el esfuerzo que pueblan la superficie de la tierra, es importante entonces que ese avión tome tierra.

España>Galicia>Inditex>Amancio Ortega.

¿Cuánto tiene este hombre? Pues muchísimo, hagamos unos cálculos, por ejemplo:

Propiedad en acciones: 30% de Inditex. Valor de mercado: 30.000 M de €.

Propiedad en acciones: 60% de PonteGadea. Valor de mercado: 6.000 M de €.

Efectivo: Todos los ejercicios Inditex paga dividendos: que sea un 6%:

Dividendos: 6% s/30.000 M de €: 1.800 M de €, anualmente, en efectivo.

Esto quiere decir que si el señor Ortega pone a la venta su paquete accionarial en Inditex tendría los 30.000 millones de euros en el colchón. Mientras, lo que tiene es el derecho de propiedad: derechos y obligaciones por dicho porcentaje accionarial, patrimonio que se ve remunerado tanto por vía dividendos -si la empresa gana suficiente dinero para repartir- como por -si la empresa está bien dirigida y gestionada-, el incremento del precio de la acción en el mercado, ganancia que no se hace efectiva hasta que las acciones se vendan. Con estos dividendos ha constituido una empresa que se mueve en el sector inmobiliario internacional y que hoy alcanza un tamaño considerable.

El texto-oxfam relata y cuantifica este tipo de números situándose en una descripción que por activa, pasiva y perifrástica se duele del extraordinario patrimonio de uno solo de los habitantes de la tierra mientras tantos y tantos penan con tan pocos recursos. Lo vuelve a poner, a calcular y a demostrar cómo Amancio Ortega o cualquier otro es cada vez más rico. Tacho de Perogrullo el asunto porque, entre otras muchas cosas pero sólo me detendré en ésta, el señor Ortega es, sobre todas las cosas, propietario de la mayor y más cuantiosa obligación que le otorga su propiedad: pagar los sueldos todos los meses. Esto sí que pertenece a la Realidad: CIEN MIL nóminas. Cada mes. De forma directa Inditex está resolviendo la vida de cien mil familias a través de un flujo mensual constante que puede llegar a unos 6.000 millones de € al año, que cual gordo de la lotería se desparraman por toda la comarca. Así todos los años todos los meses. En los polígonos industriales de La Coruña se ubican decenas de empresas de diversos tamaños que están en la cadena de Inditex, de tal manera que el círculo del empleo se expande fuera de la fábrica de Arteixo y crea riqueza por la comarca y más allá.

Paga mensualmente todas las cantidades necesarias para las cotizaciones a la Seguridad Social de cien mil empleados, paga impuestos de todo tipo al ayuntamiento, a la Diputación, a la Xunta, a las arcas del Estado. ¿Cuánto? Oxfam, vayan a verlo a sus Cuentas Anuales. En cambio, Oxfam, sin vender un peine ni esforzarse en lo más mínimo, ya sabe cómo hay que hacer ¡para que el mundo sea JUSTO! ¡Qué visión, qué maravilla! Es increíble lo fácil y rápido que discurren en un santiamén sobre un asunto complejísimo como es la riqueza del trabajo que costó construir durante 40 años, millones de € invertidos, horas y horas, miles de personas... Aún no sabe, y eso que ya está en vejez venerable, que Inditex solo puede existir con libertad, esta es la esencia. La extraordinaria red de decisiones y personas con las que nació Inditex, con las que creció y se transformó en una multinacional requieren una ingente cantidad de libertad en detrimento del control e intervención gubernamental.

Hoy recogen el fruto de su trabajo tanto los que la fundaron y se esforzaron en construirla como los trabajadores que han dispuesto de la capacidad de fundar un proyecto de vida con su empleo. Los propietarios pagan a la sociedad en primer lugar con el suministro de su producto/servicio al mejor precio, pagan de forma directa a la ciudadanía con empleos, luego con impuestos, después, con donaciones. Las elucubraciones con las que Oxfam construye su Informe no tocan tierra: pueden compararse perfectamente el señor Amancio Ortega y sus trabajadores porque ambas partes están en el mismo sitio, en la creación de riqueza. En donde no pueden compararse es en una sociedad socialista… donde Inditex no existe. No se hubiese creado y nunca habría ni posibilidad de comparación.

Los textos, ideas y soluciones que incluyen los informes de Oxfam… ¿permitirían crear una Inditex? ¿Oxfam aquí y ahora es capaz de inspirar la creación de cien mil empleos con esas ideas colectivistas? ¿Quiénes -qué organización, qué organismos, cuántas oenegés y partidos políticos, o la izquierda en pleno con los sindicatos a la cabeza… - podrían crear una Inditex para dotar de empleo a cien mil personas? El Gobierno y sus mil quinientos asesores… ¿serían capaces de crear una Inditex?

Empleo ni uno, pero el ojo mágico de Oxfam es una pata ideológica importante que ha recibido de este saqueador gobierno la módica cantidad de 33 millones de € de subvención. A cambio de las coces del informe. Otra Risa más.