Viaxantes. Axentes comerciais. Intromisión da política

Xogábamos ao futbolín na taberna da Merla. Parábamos cando víamos chegar a uns homes cun maletín nunha man e unha libreta na outra. Eran os viaxantes. Viñan a ofertar os produtos. Queríamos saber que vendían.Para nós, nenos, tiñan moito de misterio. Fornecían de case todo. Eran personaxes de envexa, tiñan coche e vestían de americana e garabata.

En Pontevedra entrei en contacto con ese mundo a través da miña esposa. O seu avó, Federico Olegario Pimentel Vázquez, era axente comercial. Levaba varias representacións de produtos, máis a súa estrela era o Licor 43. Impulsou a creación do Colexio Oficial de Axentes Comerciais de Pontevedra. Xunto a outros compañeiros de profesión participou na creación da "Cooperativa de los Agentes Comerciales Nuestra Señora de la Esperanza de Pontevedra" co obxecto de construír vivendas para "cubrir as necesidades dos seus socios". Conseguiron facer un edificio que está na Rúa Iglesias Vilarelle para os asociados. Na zona verde deste edificio hai unha escultura de pedra, que moita xente descoñece. Esta escultura é un maletín, a ferramenta dos Axentes Comerciais.

Cambiaron moito as técnicas de venda debido a aparición de novos métodos de comunicación, mais segue habendo axentes comerciais. O que nunca se imaxinaría o avó Olegario é que moitos políticos ían acabar de axentes comerciais facendo competencia desleal. Este ano, e só levamos tres meses estamos vendo como líderes mundiais, e non tan mundiais, están facendo intrusión profesional. Comezou o presidente da Arxentina, Javier Milei, na súa conta de X promocionando a criptomoeda $Libra con dúas entradas nunha poñía "La Argentina crece!!!" e noutra"Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos". Como foi mal borrou a entrada e intentou desligarse desta promoción de venda. Un pouco despois o home laranxa, o de máis poder do planeta, o presidente dos Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, para apoiar ao seu amigo Elon Musk pola baixada de vendas dos coches eléctricos Tesla, fixo de axente comercial promocionando a venda destes coches.

Nós, neste curruncho da vella Europa non íamos ser menos. Tamén temos axentes comerciais que se dedican no tempo libre á política. Senón non se entende. O Presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, actúa como axente comercial. Tamén as súas conselleiras de Medio Ambiente e Economía, Ángeles Vázquez e María Jesús Lorenzana. Non paran de vendernos a excelencia da "macrocelulosa" ALTRI. O seu xeito de actuar é como a dos malos viaxantes. Un día si e outro tamén cóntannos a excelencias desa instalación. Para eles os que están en contra coma os veciños, científicos, ecoloxistas, mariñeiros, mariscadores ou gandeiros son uns ignorantes. Van de sobrados ca desculpa de que gañaron as eleccións, non entenden o que é a democracia e o diálogo. Saben que aquí mentiuse, e moito. Primeiro que ía a ser de produción de fibra téxtil sostible lyocell, a conselleira de Medio Ambiente xa dixo, sen ruborizarse, que vai ser unhamacrocelulosa. Logo que se crearían 2.500 posto de traballo directos e 6.500 indirectos, agora fálase de 500. E veña e dálle. A cuestión é ir vendendo. Nos medios públicos desprézase aos que están en contra, eles chupan micro. Nos privados subvencionados tamén, eles saen nas fotos. Usan técnicas de venda agresivas ou de desprezo.

Non teñen, nin mostran, ningún respecto polo país. Non lles importa que nos convertamos nun infinito eucaliptal, no que un koala pode ir de Ribadeo a Tui sen baixar das árbores. Non lles importa que perdamos biodiversidade. Non importa o Río Ulla, nin a Ría de Arousa. Sempre me vai quedar a dúbida de que sendo tan boa esta instalación porque ALTRI non a puxo en Portugal que é onde ten a súa sede. Se o avó Olegario levantara a cabeza seguro que se ía adaptar ás novas técnicas de venda, aos ordenadores, aos pedidos escritos nas tabletas, as vendas en liña, mais o que nunca ía a entender, nin adaptarse, é ver a determinados políticos ignorantes, e de costas ao País, facendo labores comerciais en vez de gobernar.