Na Facultade de Comunicación advirten: "se desaparece o idioma, desaparece a cultura galega”

A Facultade de Comunicación do campus de Pontevedra acolleu a xornada 'Comunica en galego', un encontro que reuniu a profesionais e creadores de contido dixital para analizar a situación do idioma de Galicia nos medios e internet.

A vicerreitora de Extensión Universitaria, Susana Reboreda, alertou durante a apertura do acto sobre o risco de desaparición da cultura galega se non se mantén vivo o idioma, segundo recolle o DUVI.

Esta preocupación xorde tras o último informe do Instituto Galego de Estatística (IGE) que sinala un descenso do uso do galego entre a mocidade.

Durante a xornada, coordinada polo profesor Xosé Baamonde, presentouse Feito na casa, unha newsletter da facultade con contidos comunicativos en galego.

O encontro contou coa participación de Vanesa Vázquez, da revista Vinte; o deseñador web Anxo Sánchez; o activista dixital Carlos Vieito; e Adrián Reis, de OU ké!.

Os relatores compartieron as súas experiencias en diferentes iniciativas dixitais en galego, destacando as oportunidades que ofrece internet para a creación de contidos no idioma propio.

Anxo Sánchez sinalou que no eido do márketing dixital en galego "está case todo por facer".

Vanesa Vázquez presentou Vinte como "un medio pensado para a xente nova" que aposta polo galego para ofrecer enfoques diferentes da actualidade.

A vicerreitora do campus, Eva María Lantarón, pechou o acto lembrando aos futuros profesionais da comunicación o seu papel fundamental na difusión do idioma, ao que se referiu como "a nosa raíz e identidade".