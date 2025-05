28 locais e 44 petiscos participan nunha nova edición de Sanxenxo Degusta Tapas

Durante as próximas semanas Sanxenxo será o epicentro do tapeo.

Apenas unha semana despois da celebración do Portonovo Gastronómico chega o décimo cuarto concurso Sanxenxo Degusta Tapas.

A Casa Mariñeira de Don Fernando acolleu este xoves a presentación desta proposta que contará este ano con récord de participación con 28 establecementos participantes e un total de 44 tapas, 20 tradicionais e 24 creativas.

Os restaurantes que participarán nesta edición serán A Codia, Arrocería Boca do Río, Asador Rosendo, Cervecería El Aviador, Chiringuito Prado Bello, Gastro Bar La Cueva, La Mar Brava, A Fonte Vella, Asador Aserradero, Cervecería Azor ou Cervecería El Puerto.

Esencia Nosa by Salgadoiro, Hotel Riveiro, Mar do Pintor, Marlima II, O Forno, O Risonsiño, Pepa A Loba, Restaurante El Pescador, Restaurante Xerfa, Restaurante Lilaina, O Buraco, O Laberinto, O Vasko, Restaurante Fidel, Restaurante Ollares da Ría, Taberna A Batea e Terra do Mar completan a oferta.

Presentación del XIV Concurso Sanxenxo Degusta Tapas Concello de Sanxenxo

Acompañado dunha representación dos locais, o concelleiro de Turismo, Juan Deza, destacou que o Concello da man da hostalería busca poñer en valor o "a calidade da nosa gastronomía, do noso produto e dos nosos cociñeiros e cociñeiras".

Desde este venres, 16 de maio e até o 1 de xuño poderanse degustar tapas por un prezo de 4 euros a unidade en cada local participante.

Os clientes disporán dun Degusta Mapa coa localización de todos os establecementos, que serán valorados polo público, encargado de elixir a mellor tapa creativa e a mellor tapa tradicional.

Tan só aquelas persoas que proben tapas en polo menos cinco locais poderán votar a mellor tapa, que recibirá un diploma acreditativo.

Os clientes participarán en sorteos de distintos agasallos, como estancias hoteis, visitas a adegas ou ceas.