O 8M de Pontevedra porá o foco nas "loitas pasadas" para reivindicar que "o feminismo mellora o mundo"

As "loitas pasadas" do feminismo "fan que no presente teñamos outra mirada" sobre cuestións como, por exemplo, o caso Rubiales, que "non tería sido un escándalo, non tería estado na axenda mediática e sería simplemente unha anécdota" sen os debates previos sobre o consentimento ou sobre a importancia de poñer ás mulleres no centro do debate e falar sen ningún tipo de medo.

Partindo deste convencemento, desde o Concello de Pontevedra decidiron que este ano 2025 o 8 de marzo, Día Internacional da Muller, será unha homenaxe a esas loitas do pasado e os seus logros.

Así o deu a coñecer este mércores a concelleira de Igualdade, Anabel Gulías, que presentou a campaña do 8M reivindicando que a efeméride "ten que ser máis que un día en concreto", hai que traballar o feminismo os 365 días do ano.

O lema que actuará como paraugas de toda a programación será 'O feminismo mellora o mundo. Tamén para ti', buscando render homenaxe a "todo o que significou o feminismo", todos eses logros do movemento feminista e de que maneira lograron mellorar a sociedade no seu conxunto, tamén para as persoas que "aínda non sendo feministas, estean na sociedade".

"Levamos reflexionando que o mellor sinónimo que hai para falar de igualdade é empregar a palabra feminismo", sinala Gulías, por iso buscan reivindicar "un feminismo con todas as letras, sen eufemismos, sen ningún tipo de ambaxes, simplemente dicir que é necesario poñer o feminismo no centro para discutir calquera política de igualdade".

Miran cara ao pasado, sen esquecer as loitas realizadas desde as sufraxistas a finais do século XIX e principios do XX ata a actualidade, e poñen o foco en "todo o movemento social que conseguiu non fai tanto dereitos para as mulleres". Porque, tal e como sostén Gulías, "se non fose pola loita organizada das mulleres e das persoas que lideraron o movemento feminista non teríamos hoxe os dereitos" .

É tamén unha campaña de "feminismo en presente", moi pegado á actualidade. Así, a responsable municipal de igualdade quere enviar unha mensaxe de optimismo porque "é certo que hai veces que entre nós, entre as mulleres, pode cundir o desánimo polo que estamos vivindo, por esta onda reaccionaria que nos invade", pero esas loitas pasadas cambiaron a mirada, e fan que "reaccionemos como colectivo todas as mulleres fronte a calquera agresión ou calquera retroceso".

O feminismo actual "significa máis xustiza, máis educación e significa futuro" e Anabel Gulías defende que para ter unha sociedade máis libre, "ten que haber máis feminismo".

Nesa reivindicación da loita feminista, Anabel Gulías tamén fixo un chamamento á participación nas mobilizacións do propio sábado 8 de marzo. Pola mañá convoca o sindicato CIG e pola tarde, o Colectivo Feminista de Pontevedra. Neste segundo caso, está previsto que a manifestación se celebre antes do tradicional enterro do Ravachol e, a pesar das festas do Entroido, a concelleira lembra que "é necesario encher as rúas de mulleres e feminismo".

O programa deste 2025 iníciase o 6 de marzo ás 12.00 horas despregando a pancarta na balconada da Casa Consistorial e lendo por primeira vez nun espazo público o manifesto do 8M. Igual que en 2025, o manifesto corre a cargo do alumnado do Instituto Sánchez Cantón.

O mércores 12 de marzo celebrarase ás 11.30 horas a entrega dos premios Ernestina Otero 2024 no Teatro Principal.

O venres 14 e o sábado 15 de marzo tamén o Teatro Principal acollerá unha nova edición doforo 'As Mulleres que Opinan son Perigosas'.

O 2 de abril, ás 20.00 horas no Teatro Principal representarase o último pase da obra de teatro Invisibles, baseada no libro homónimo de Montse Fajardo, "un imprescindible do feminismo".

Tamén en abril empezarán obradoiros de igualdade, educación sexual e prevención de violencia machista en centros educativos para alumnado de primaria, secundaria, bacharelato e ciclos de formación profesional e sesións de contacontos para educación infantil e primaria.

Dentro da filosofía do departamento de igualdade de reactivar os Consellos da Muller Nova como movemento "imprescindible" para marcar os desafíos e os novos retos que hai por diante, van promover nos institutos unha exposición que pretende revisar a arte desde o punto de vista do feminismo. Será baixo o lema 'De Eva a Maruxa' e previsiblemente inaugurarase en xuño no mercado de abastos.

Seguindo con ese recoñecemento do legado do feminismo, organizarán unha serie de faladoiros a partir do 26 de marzo sobre deporte, política e cultura.