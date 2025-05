Absolto por non acreditarse que as drogas que portaba estivesen destinadas á venda

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra absolveu a un acusado de traficar con droga.

As maxistradas resolveron que "non consta acreditado que as substancias intervidas estivesen destinadas á venda ou distribución a terceiros nin que os cartos intervidos procedesen da devandita actividade".

Axentes da Garda Civil interceptaron o coche no que viaxaba o sospeitoso na entrada da AP-9, no termo municipal de Caldas de Reis, cando realizaban un control preventivo.

Nun neceser, os funcionarios localizaron 21,8 gramos de MDMA e 1,7 de cocaína, así como 2.900 euros en efectivo.

A Sala indica que se valora a pureza da droga intervida (dun 10 % e un 76 %, respectivamente), así como o feito de que se atopaba no interior do neceser "en forma de polvo".

Tamén que "non se atopou báscula nin elemento algún que permitise pesala para a súa posterior venda ou distribución con coñecemento da cantidade".

Os maxistrados indican que a iso se une a valoración do diñeiro intervido, pois, de acordo coa documental achegada, o acusado encontrábase pasando uns días fóra do lugar de residencia, con terceiras persoas e facéndose cargo dos gastos.

O tribunal salienta que "a valoración dos indicios derivados da proba practicada" non lle permiten "alcanzar a certeza, sen xénero de dúbida, de que as substancias intervidas ao acusado estivesen preordenadas ao tráfico ou distribución".