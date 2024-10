Actualización de impostos en Cuntis para "garantir servizos de calidade"

O Concello de Cuntis anunciou unha actualización nos impostos de Bens Inmobles (IBI) e Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) co obxectivo de garantir a continuidade e calidade dos servizos municipais.

Esta subida, que será sometida a votación no próximo pleno, é considerada necesaria polo goberno local para cumprir cos requisitos estatais e manter un equilibrio financeiro.

Segundo indicou o alcalde, Manuel Campos, esta é a primeira vez que se modifican estas taxas desde o inicio do seu mandato hai dez anos, e a pesar de recoñecer que non é unha decisión popular, defende que "é imprescindible para poder ofrecer e garantir servizos de calidade aos veciños", como o programa de conciliación familiar Cuntilín ou as axudas á natalidade e ao material escolar.

Neste sentido, o tipo impositivo do IBI pasará a ser de 0,65 e 0,75 para a rústica e a urbana, respectivamente, mentres que, no caso da 'viñeta' de vehículos, os automóbiles de menos de 8 Cabalos Fiscais (CF) terán un recibo de 25,24 euros anuais; os de até 11,99 pasarán a 68,16 euros e os de até 15,99, 143,88 euros.

Desde o Concello xustifican esta subida impositiva para cumprir cos requisitos impostos polo Goberno Central para garantir o pago a provedores e asegurar a sustentabilidade dos servizos públicos e manter a calidade de vida dos seus veciños.