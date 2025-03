'Agressión Off' no IES de Poio, unha lección de igualdade e convivencia sen violencia

Na mañá deste luns 31 de marzo, o Instituto de Educación Secundaria (IES) de Poio instalou o stand "Agressión Off". Esta iniciativa, promovida polo Concello en colaboración coa Consellería de Política Social e Igualdade, enmárcase dentro da programación elaborada para conmemorar o Día Internacional da Muller.

Ao longo da xornada, o alumnado participa en diversos obradoiros que fomentan a reflexión sobre as primeiras relacións. Ademais, identifican diferentes tipoloxías de violencia sexual e propoñen ferramentas para previr agresións.

Entre os temas abordados destacan a desconstrución de estereotipos de xénero e a análise crítica de mitos sobre o amor. Tamén se visibilizan as distintas formas do machismo presentes no día a día.

Promóvense modelos de relacións afectivo-sexuais baseados no respecto e a tolerancia. Así mesmo, incídese na erradicación de prexuízos vinculados aos roles de xénero e ao uso das novas tecnoloxías.

Actividade no IES de Poio sobre violencias de xéneroConcello de Poio

A concelleira de Benestar e Igualdade, Natividad Torres, subliña a necesidade de involucrar a mocidade en campañas desta índole durante todo o ano. Segundo apunta, educar en igualdade, respecto e tolerancia resulta esencial para consolidar estes valores na sociedade.