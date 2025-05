A.M.A. Grupo obtivo un beneficio de 23,93 millóns de euros en 2024 e reforza o seu liderado

A.M.A., a Mutua dos Profesionais Sanitarios e os seus familiares, celebrou a súa Asemblea Xeral cuns resultados económicos que melloran significativamente os colleitados en 2023. O Grupo pechou o exercicio 2024 cun beneficio bruto de 23,93 millóns de euros, o que supón un crecemento do 49,2% respecto ao ano anterior.

Este sólido balance económico-financeiro, avalado en votación polo 99,75% dos mutualistas, coincide cun ano clave para a entidade, o primeiro baixo a presidencia da Dra. Ana Pastor. "Enorgulléceme poder dicir que, un ano máis, fomos capaces de manter a senda do crecemento e consolidar a nosa posición como aseguradora de referencia para todos os profesionais sanitarios. Todo iso sen renunciar aos nosos tres grandes valores diferenciais: o asesoramento personalizado, a excelencia de servizo e os intereses e necesidades compartidas con todos os nosos mutualistas", sinalou a Presidenta de A.M.A. Grupo, Dra. Ana Pastor.

Durante a Asemblea ratificáronse as contas anuais e o informe de xestión, que reflicten unha xestión eficaz, solvente e orientada aos mutualistas. O resultado asegurador alcanzou os 13 millóns de euros, o que equivale ao 9,36% das primas imputadas. Pola súa banda, as primas devengadas do seguro directo situáronse nos 170,6 millóns de euros, un 2,7% máis que en 2023. Estes datos consolidan a posición de liderado da entidade, mesmo nun contorno de incerteza económica e tensións internacionais.

A carteira de produtos creceu un 4,2%, con especial dinamismo nos seguros de responsabilidade civil profesional, que aumentaron un 8,8% e protexen actualmente a máis de 21 profesións sanitarias representadas por 563.000 profesionais.

"Este crecemento reflicte, un ano máis, o compromiso firme de A.M.A. coa innovación, a proximidade e o asesoramento especializado aos nosos asegurados. Con case 60 anos de experiencia e un equipo altamente cualificado no sector sanitario, apoiamos aos profesionais con solucións deseñadas desde o coñecemento profundo da profesión, axustadas ás súas necesidades reais e cun alto valor engadido", subliñou a presidenta de A.M.A.

CRECEMENTO INTERNACIONAL E COMPROMISO SOCIAL

No ámbito internacional, a filial de A.M.A. en Ecuador rexistrou o seu mellor resultado desde a súa creación, cun aumento do 19,3% na súa facturación e máis de 8.700 asegurados. Esta evolución coincide coa celebración do seu décimo aniversario no país e a nosa presenza en Quito, Guayaquil, Manta, Portoviejo e Cuenca. A compañía, que se consolida como a aseguradora de referencia para os profesionais e sociedades sanitarias ecuatorianas, estuda posibles plans de expansión en Latinoamérica.

Pola súa parte, a Fundación A.M.A. continuou fortalecendo o seu compromiso social, formativo e solidario. En 2024, concedéronse 137 bolsas de formación especializada para axudar aos profesionais sanitarios a sufragar os gastos para a preparación das súas respectivas actividades. Ademais, celebrou a 11ª edición do Premio Nacional Mutualista Solidario, cuxo obxectivo é apoiar os proxectos solidarios propostos polos mutualistas.

"O labor social e o especial apoio ao colectivo sanitario da Fundación A.M.A. son un exemplo para todos nós. Desde as orixes da nosa organización tivemos claro que a transparencia, o rigor, o compromiso e os valores de desenvolvemento sustentable, social e cultural son innegociables e deben rexer a nosa actuación", engadiu.

DIXITALIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA 2025

Durante 2024, A.M.A. seguiu avanzando na súa transformación dixital, coa implementación de ferramentas como a solicitude de asistencia en estrada vía WhatsApp e o lanzamento do primeiro seguro 100% online da entidade, o de viaxes. Ademais, reforzouse a seguridade tecnolóxica e optimizouse a atención ao mutualista a través de novos sistemas de xestión e análise de datos.

De cara ao novo exercicio, A.M.A. continuará impulsando o seu plan estratéxico centrado na dixitalización, a sustentabilidade e o desenvolvemento de novas solucións para mutualistas e os seus familiares. Entre as novidades para 2025, destaca o lanzamento dun seguro de mascotas sobre unha nova plataforma dixital, o desenvolvemento dun seguro modular de automóbil e a creación dunha oficina virtual, co obxectivo de ofrecer unha experiencia máis autónoma, áxil e personalizada, mediante produtos e servizos que responden ás necesidades reais dos profesionais no contexto actual.

Este impulso non se limita ao plano tecnolóxico. A.M.A. continúa fortalecendo a súa presenza a través de alianzas estratéxicas e a colaboración con universidades e centros de formación, achegándose aos futuros profesionais sanitarios desde o inicio das súas traxectorias. Esta proximidade, unida á relación histórica cos colexios profesionais, consolida a posición da Mutua como referente do sector.

"Grazas ao esforzo das persoas que forman parte de A.M.A., a fidelidade crece, a reputación consolídase e a nosa vocación de servizo renóvase cada día. Este Consello de Administración, e eu persoalmente, sabemos que a profesionalidade, o compromiso e o esforzo de quen forman A.M.A. son a base sobre a que se constrúen os nosos resultados, e a garantía de que podemos seguir ofrecendo un servizo excelente aos nosos mutualistas", finalizou a presidenta de A.M.A., Ana Pastor.