Ana Pontón reivindica o goberno local de Soutomaior como "o dream team da política municipal"

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, destacou este sábado que o rexedor de Soutomaior, Manu Lourenzo, é "sen dúbida o mellor alcalde que tivo nunca este municipio".

Así o afirmou con motivo do acto organizado polo BNG de Soutomaior para facer balance no ecuador do mandato municipal, acto que aproveitou para felicitar a todo o executivo local polo “excelente” traballo feito.

Potón fixo extenivos os seus parabéns a todos os concelleiros e concelleiras que, tanto agora como ao longo dos anos na oposición, "deron o mellor de si a favor de Soutomaior".

"Estades demostrando como un grupo de persoas honradas, serias e solventes poden construír un futuro ilusionante, mellorando a vida da veciñanza", indicou a líder nacionalista.

No seu discurso, sinalou que "sei que a política municipal non é fútbol, pero se fora, o BNG ten o dream team da política municipal e por iso os concellos onde gobernamos son un exemplo de como facer ben as cousas a favor da maioría social".

A modo de balance dos preto de dous anos de mandato, Pontón destacou que o goberno do BNG en Soutomaior xa puxo en marcha un modelo de urbanismo pensado para as persoas, recuperando espazos públicos para favorecer a interacción social; e foi capaz de facer unha boa xestión e sanear as contas para dispoñer de recursos que poder investir no que precisa a veciñanza.

O BNG de Soutomaior conmemora o ecuador do mandato con Ana PontónBNG

O goberno que lidera Lourenzo, subliñou, converteu Soutomaior nun concello que aposta pola lingua e cultura, nun concello feminista que defende a igualdade real das mulleres.

Para a líder do BNG, “en definitiva, Manu Lourenzo e todo o seu equipo son un exemplo da capacidade do BNG para poñer en marcha concellos que funcionan e a favor das persoas".

"Cantos concellos que estaban en decadencia pasaron a ser un referente da man dun goberno do BNG?", preguntouse Ana Pontón, que sacou peito de que "todos e cada un dos concellos que gobernamos iniciaron un camiño de futuro, de ilusión, de avance".

Destacou que un factor que impregna o modelo de éxito do BNG é o "capital humano", alcaldesas e alcaldes como Manu Lourenzo, concelleiros e concelleiras, como todos e todas as que compoñen o goberno local de Soutomaior, "demostrando cada día que non están no concello para quentar a cadeira, senón para suar camiseta polos vosos veciños e veciñas".