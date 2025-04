Aproban a creación dun parque infantil en Samieira e destinar 900.000 euros a amortizar a débeda en Poio

O pleno do Concello de Poio aprobou destinar 900.000 euros do remanente de tesourería de 2024 para amortizar parte dunha póliza de préstamo co BBVA, así como a construción dun parque infantil en Samieira, unha proposta presentada polo BNG que xerou debate entre goberno e oposición.

A modificación de crédito aprobada responde á imposibilidade, segundo indicou o goberno local, de destinar o superávit de 2,4 millóns de euros a investimentos financeiramente sostibles por decisión do Ministerio de Facenda.

O alcalde Ángel Moldes lamentou que o Goberno central "teña secuestrados uns cartos que son dos veciños de Poio, que podían destinarse para dar resposta a moitísimas demandas".

Segundo os datos presentados no pleno, o Concello de Poio amortizará un total de 1,8 millóns de euros durante 2025, o que permitirá reducir a débeda municipal de 7,9 millóns en xaneiro a 6,1 millóns en decembro deste ano.

O préstamo que se amortizará parcialmente foi asinado en 2021 e actualmente conta cun tipo de interese do 3,7%, quedando aínda 2,5 millóns pendentes.

PARQUE INFANTIL EN SAMIEIRA

Un dos puntos máis destacados da sesión foi a aprobación dunha moción presentada polo BNG para a construción dun parque infantil en Samieira, o primeiro público da parroquia.

Este tema xerou discrepancias sobre a súa autoría. A portavoz nacionalista, Marga Caldas, afirmou que "foi a presión do Bloque" a que "obrigou ao equipo de goberno a facerse cargo do compromiso que adquirira durante a campaña electoral e que, tras case dous anos na Alcaldía, seguía desatendido".

Pola súa parte, o alcalde Ángel Moldes contestou que a moción do BNG "chega tarde" e que é "un copia e pega da que presentou o PP", asegurando que o goberno municipal "xa está traballando para facelo realidade".

Moldes anunciou que "xa temos negociacións moi avanzadas con varios propietarios para comprar un terreo no centro da parroquia" onde ubicar o parque, xa que o Concello non dispón de parcelas propias nesa zona.

Marga Caldas tamén aproveitou a sesión para reclamar ao goberno local que "acondicione e limpe todos os espazos públicos da parroquia" como parques, estradas e lavadoiros, que segundo a nacionalista "están totalmente abandonados e cheos de maleza".

O rexedor, pola súa banda, acusou os grupos da oposición de "falta de coherencia" e afirmou que "o que non foron capaces de facer en 28 anos, farémolo realidade nós nun só mandato".