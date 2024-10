O Concello de Pontevedra iniciou este martes 15 de outubro as obras de desmantelamento coa intención de demoler, de maneira subsidiaria, un edificio en ruínas situado no número 10 da Rúa Serra, en pleno centro histórico da cidade.

A intervención realízase de maneira urxente debido ao alto risco de esborralle que presenta a estrutura.

Segundo explicou o concelleiro de Mobilidade, Infraestuturas, Obras e Servizos, César Mosquera, a administración local executa "de forma subsidiaria" a orde de derriba e logo trasladará os custos de todos estes traballos á construtora titular do inmoble. Calcula que a factura será de "entre 65.000 e 70.000 euros".

A propiedade deste edificio pasou por distintas mans o que complicou a xestión dos servizos técnicos municipais á hora de esixir responsabilidades polos danos ocasionados nos edificios lindeiros e a ameaza para a seguridade que supoñía.

A fachada atópase apontoada e o interior da estrutura baleirouse por seguridade.

O Concello de Pontevedra optou polo desmantelamento total acudindo a esta vía subsidiaria debido á inacción do titular deste edificio situado fronte á Praza de Abastos e que leva abandonado desde o ano 2003 despois de que acollese unha oficina que montou a construtora Indeza durante as obras de reforma do Mercado.

Desde 2020, o lugar estivo valado por perigo de desprendementos, e as denuncias remóntanse ao ano 2009.

A situación xerou alarma polo risco que supón non só para o propio edificio, senón tamén para as estruturas adxacentes e os numerosos transeúntes que percorren esta zona moi próxima ao Mercado de Abastos.

Cesar Mosquera explicou que coa actuación contratada polo Concello "vaise eliminar o perigo" para os peóns e veciños.