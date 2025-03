O arquitecto pontevedrés Manuel Bouzas, Premio Princesa de Xirona Arte 2025

O arquitecto, docente e, actualmente, Comisario do Pavillón de España na Bienal de Venecia, Manuel Bouzas Barcala foi distinguido co Premio Princesa de Xirona Arte 2025.

O nome do gañador anunciouse este venres ao longo do acto central do Tour do talento que se celebra en Almería desde o 10 de marzo.

A Raíña Letizia presidiu o evento e estivo acompañada por Yolanda Díaz, vicepresidenta do Goberno entre outras autoridades.

Un xurado de expertos reuniuse este venres no Auditorio Municipal Mestre Padilla para decidir o proxecto merecedor do galardón e determinou por unanimidade recoñecer a traxectoria de Manuel Bouzas Barcala.

O xurado destacou "a súa excelencia académica, a súa proxección internacional, o seu compromiso coa educación, e a reflexión que expón o seu traballo sobre o poder transformador da arquitectura, o deseño de espazos cidadáns e a súa defensa da ecoloxía e a sustentabilidade".

A raíña Letizia e o arquitecto Manuel Bouzas Casa Real

ManuelBouzas Barcala (Pontevedra, 1993) é arquitecto, docente e comisario, cuxa traxectoria combina o deseño, a ecoloxía e a sustentabilidade na arquitectura contemporánea.

O premiado, presente no acto central do Tour do talento, agradeceu o galardón, dedicoullo á súa familia, resto de candidatos e compañeiros e manifestou que "tras anos de crise inmobiliaria, hoxe ser arquitecto é unha grandísima oportunidade para todos nós, os máis novos, porque o planeta vai crecer, imos ser dez billóns de persoas para 2050".

"Fai falta vivenda de calidade neste país, arquitectos que a constrúan e ademais temos que facelo desde un punto de vista de sustentabilidade e ecoloxía para tratar de reducir as emisións dun sector, o da construción, que é responsable do 40% das emisións. Así que vos animo a todos a que sigades tamén este camiño de crear, pensar e construír", engadiu.

Desde o seu propio estudo, MB·AE, o pontevedrés Manuel Bouzas desenvolve proxectos que integran materiais renovables e de proximidade, colaborando con institucións de prestixio como o Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana, a Vila Medici - Academia de Francia en Roma e a firma Chanel.

O seu enfoque na arquitectura sostible e a rexeneración urbana levoulle a construír en cidades como Valencia, Palma de Mallorca, Roma e Venecia.

Recoñecido pola súa capacidade innovadora, foi seleccionado como comisario do Pavillón de España na 19ª Bienal de Arquitectura de Venecia 2025, onde presentará o laboratorio de investigación Internalities, centrado na descarbonización do sector.

Como docente nas universidades de Cornell e Harvard, Manuel combina o ensino coa produción de coñecemento, impulsando novas formas de entender a arquitectura como unha ferramenta crave para o equilibrio ecolóxico e social.