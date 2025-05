Atropelan dúas persoas que cruzaban un paso de peóns entre Parades e Arcade

Dúas persoas resultaron feridas ao seren atropeladas por un turismo que as arrolou mentres cruzaban un paso de peóns no municipio de Soutomaior.

O suceso rexistrouse sobre as 14:50 horas no quilómetro 2,5 da estrada PO-264, que une Paredes (Vilaboa) con Arcade (Soutomaior), segundo confirmou a Subdelegación do Goberno.

Os dous peóns resultaron feridos leves.

Foron arrolados por un vehículo particular que se atopaba parado á altura do paso de peóns e que foi embestido por outro coche.

O impacto provocou que o primeiro dos coches invadise o paso de peóns mentres cruzaban as vítimas causando o atropelo.

Os catro pasaxeiros dos dous coches implicados no accidente resultaron ilesos.

Ademais, axentes da Garda Civil de Tráfico realizaron un test de alcoholemia aos dous condutores e ambos deron un resultado negativo.