Avalan a decisión de Soutomaior de non pagar a compra "irregular" e masiva de produtos de limpeza do goberno anterior

O Consello Consultivo de Galicia deu a razón ao Concello de Soutomaior nun litixio que mantiña cunha empresa á que o goberno local anterior levaba anos comprando produtos de limpeza.

Coa chegada do novo executivo, que asumiu o Goberno as eleccións municipais de 2023, esta compañía reclamou o pago de tres facturas pendentes e, tras revisalas, negáronse e decidiron devolver o material, iniciando un procedemento de revisión de oficio do contrato que chegou ao Consello Consultivo.

Agora, o órgano autonómico dálles a razón, ao entender que os encargos foron verbais, por produtos que non se usaban e por un prezo dez veces superior ao valor de mercado. "Parece o lóxico que o Concello pretenda a restitución duns produtos adquiridos irregularmente, que nin precisa, nin se axustan a prezos de mercado", conclúe.

Esta resolución do Consello Consultivo pon o foco Carlos Bas, como responsable da agrupación de Protección Civil. No Goberno local anterior, do PP, era o edil encargado do servizo e tamén presidente da agrupación, que agora desapareceu e préstase de forma conxunta co resto de municipios de Oitavén-Tea. Agora, o Goberno municipal está liderado polo BNG, de modo que non ten responsabilidades, pero si continúa na corporación, como concelleiro do grupo do PP.

Este concelleiro foi a persoa que encargou o material de limpeza que logo a empresa pediu cobrar. Segundo consta na documentación consultada por este xornal, desde o ano 2021 traballara con esa compañía, con sede en Madrid, encargándolle compras xa pagas por importe superior a 11.000 euros con facturas de similares características ás actuais.

Estas tres últimas facturas cuxo pago reclama a empresa suman un importe de 3.721,41 euros por tres bidóns de 30 litros de cada un de desengrasante concentrado e xel de baño concentrado.

Nin ese produto non pagado nin todo o anterior adquirido desde 2021 se utilizou. Hai 25 bidóns de 30 litros de produtos de limpeza, algúns deles xa caducados. Un informe da asesoría xurídica e da secretaría de Soutomaior indica que están "almacenados nunha nave, sen ser usados, ao non ser necesarios para o servizo que se presta".

Sede de Protección Civil en SoutomaiorPontevedraViva

A empresa reclamou o pago ao Concello primeiro vía telefónica e en maio de 2024 xa por rexistro de forma oficial. Nese escrito, ao que tivo acceso este xornal, detalla que "a persoa que compraba os produtos era D. Carlos Bas Barreiro, concelleiro, con capacidade tanto para comprar esta clase de mercadorías como para decretar o pago das mesmas", de modo que é unha compra válida.

Neste caso, segundo a empresa, "contratou unha subministración de xeles de mans e desengrasantes (como outras veces), entregándose os produtos de conformidade e, agora o Concello non pode considerar que devandito acto é nulo", sostén a empresa, que pide o pago a pesar de que o Concello comunicou que non pagarían e devolvería toda a mercadoría.

Do asunto figura un decreto da Alcaldía acordando devolver os produtos e un informe emitido pola secretaría e a asesoría xurídica do Concello de Soutomaior apoiando a revisión de oficio das facturas. Nese documento detállase "revisados os arquivos municipais, non se atopa procedemento de contratación coa sinalada empresa nin informe nin trámite algún para a contratación de produtos químicos ou de limpeza en ningún servizo onde sexa responsable o Sr. Carlos Bas Barreiro como concelleiro".

Tamén a secretaría e a asesoría xurídica conclúen que "o prezo medio de venda ao público chega a ser case unha décima parte (1/10) do prezo sinalado na factura" e que, "mentres que ambos os produtos teñen mesmo prezo unitario nas facturas presentadas, o valor de mercado non é similar, polo que tampouco habería correlación porcentual entre prezo medio e prezo da factura".

Estes departamentos municipais propoñen iniciar un procedemento para a revisión de oficio do contrato e conclúen que se contratou eses produtos "sen seguir expediente de contratación algún e infrinxindo a prohibición de contratación verbal".

Ademais, pediuse ao Consello Consultivo que emitise un ditame sobre o particular. Nese documento figuran as versións de todas as partes e conclúese que "por unanimidade" de todos os membros infórmase favorablemente á proposta realizada polo Concello para a revisión de oficio e, por tanto, para non pagar as facturas e devolver o material á empresa.