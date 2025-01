Axudas de ata 25.000 euros para rehabilitar vivendas en Combarro

O Concello de Poio aprobou unha nova convocatoria de axudas para a conservación e mellora de edificios e vivendas na Área de Rehabilitación Integral (ARI) de Combarro.

A proposta conta cun orzamento de 120.000 euros procedentes do Goberno central e da Xunta de Galicia.

As subvencións, que se publicarán proximamente no Boletín Oficial da Provincia, poderán cubrir ata o 50% do custo das obras, cun máximo de 25.000 euros por vivenda.

Esta porcentaxe pode incrementarse ata o 85% en dous casos específicos: para familias con ingresos inferiores a 3 veces o IPREM (Indicador público de Renda de efectos múltiples) e tamén para obras de mellora da accesibilidade en vivendas con residentes discapacitados ou maiores de 65 anos.

Os veciños interesados disporán dun prazo de dous meses para presentar as súas solicitudes unha vez se publique a convocatoria no BOP.

Casco histórico de CombarroConcello de Poio

O Concello, a través da Oficina da ARI, ofrece asistencia técnica e asesoramento para definir as obras que se desexen realizar.

Para máis información, as persoas interesadas poden consultar o espazo sobre ARI na web municipal, chamar ao teléfono 986.770.001 (extensión 1241) ou escribir ao correo electrónico [email protected].