O BNG critica a aplicación de taxas pola dársena do Cemiterio de chalanas

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego denuncia a decisión da Autoridade Portuaria de impoñer unha taxa anual de 13.082 euros ao Concello de Marín pola cesión da dársena do Cemiterio de chalanas.

Segundo sinalan, esta medida, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) o pasado 13 de febreiro, "incumpre" o convenio de cesión de espazos vixente desde o ano 2000, que "garante o uso público e gratuíto destes terreos sen que a Autoridade Portuaria poida percibir taxas".

O BNG destaca que esta concesión foi aprobada no Consello de Administración da Autoridade Portuaria o 27 de xuño de 2024, contando co apoio da alcaldesa, María Ramallo do Partido Popular (PP), e do portavoz municipal do Partido Socialista de Galiza-PSOE (PSdeG), Manuel Pazos.

O BNG considera "inaceptable" que os representantes municipais "avalasen" unha decisión que "supón unha nova carga económica" para o Concello e que o fixeran "sen informar previamente á veciñanza".

Asemade, o BNG considera "preocupante" que os representantes municipais no Consello de Administración da Autoridade Portuaria "non se decatasen da aplicación desta taxa ata que foi publicada no BOE".

"Para que temos representantes municipais neste órgano se non están atentos ás decisións que afectan directamente ao noso pobo?" cuestiona a portavoz municipal do BNG, Lucía Santos.

Ademais, a formación nacionalista lembra que o Concello de Marín renovou o pasado 10 de outubro de 2024 o convenio de cesión doutros espazos portuarios de uso público, como o Paseo da Avenida de Ourense, o Parque de Cantodarea ou o Paseo Alcalde Blanco.

O BNG considera "incomprensible" que a dársena do Cemiterio de Chalanas quedase fóra deste acordo cando a Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante permite a cesión de terreos para a integración porto-cidade sen que isto implique o pagamento de taxas.

Outro dos puntos que xeran preocupación nos nacionalistas é "a posibilidade de que a imposición desta taxa responda a plans de explotación económica da dársena".

"Se a Autoridade Portuaria está a cobrar esta taxa, significa que prevé algún tipo de actividade privada neste espazo? Se fose así, por que non se lle explicou á cidadanía con claridade?" sinala Santos.

Lucía Santos indica que "a concesión aprobada inclúe un investimento de 300.000 euros debido á falta de mantemento da dársena, o que eleva o custo total ata os 650.000 euros".

O BNG insiste en que "a veciñanza ten dereito a coñecer cal será o futuro deste espazo e se se está preparando o terreo para a súa cesión a unha empresa privada".

Ademais, durante a fase de alegacións, a resposta da Autoridade Portuaria foi ambigua "sen ofrecer garantías sobre a súa futura xestión" e limitándose a indicar que "o obxecto da concesión definirase no título de outorgamento con toda a claridade e amplitude posible".

Ante esta situación, o BNG insta o Concello de Marín a reclamar de inmediato a inclusión da dársena do Cemiterio de Chalanas no convenio de cesión de terreos, garantindo así o seu uso público e libre de taxas. Así mesmo, reclama "total transparencia" sobre os motivos que levaron á súa exclusión e esixe explicacións tanto ao goberno municipal como á Autoridade Portuaria.