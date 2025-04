A Brilat organiza concertos e unha parada militar para celebrar o 250 aniversario do nacemento do Xeral Morillo

O próximo 5 de maio conmemórase o 250 aniversario do nacemento do xeneral Pablo Morillo e Morillo, que dá nome á base militar pontevedresa onde están situadas gran parte das unidades que pertencen á Brigada Galicia VII (BRILAT) e outras unidades do Exército de Terra.

No marco desta celebración a BRILAT vai organizar unha serie de actividades co obxectivo de render unha homenaxe a este destacado militar que tivo unha participación decisiva na reconquista de Vigo e na batalla de Ponte Sampaio, obrigou ao exército francés a retirarse de Galicia na Guerra da Independencia española no ano 1809

As actividades comezarán o día 28 de abril cunha conferencia no salón de actos do Liceo Casino de Pontevedra, a partir das 19.00 horas, titulada 'O xeneral Morillo e os escudos de distinción', impartida polo escritor e historiador Jesús Dolado Esteban, actualmente vicepresidente da Asociación Retógenes, que ten como obxectivos a recuperación, conservación e difusión do patrimonio histórico militar.

O día 30 de abril, haberá un concerto no auditorio Sede Afundación de Pontevedra a cargo da Unidade de Música da Escola Naval Militar e a Banda de Guerra da Brilat que interpretarán unha selección de pezas clásicas e contemporáneas que evocan a época na que viviu Morillo.

Este concerto dará comezo ás 20.00 horas e será de entrada libre até completar cabida.

Para finalizar, o día 10 de maio ás doce do mediodía vaise a realizar un "sinxela pero emotiva" parada militar na Praza de España de Pontevedra, nas inmediacións do monólito aos Heroes de Ponte Sampaio, "en recordo a aqueles que, formando parte dos Exércitos en todas as épocas e lugares, ofreceron a súa vida por España".

As celebracións de todas estas actividades non só buscan lembrar a figura de Pablo Morillo e Morillo, senón tamén "fomentar o coñecemento do seu impacto histórico en Pontevedra e Galicia, así como o seu legado en España na actualidade".